 华为2021校招宣传片：打开边界

Hi~ 艾瑞巴蒂， 今年是我们为华为服务的第5年了，作为合作老友，Dotwell 再次接到#华为2021年招聘#宣传片。千呼万唤始出来，终于顺利完工~

大家肯定想知道在今年疫情的影响下，我们的“云跟片”是怎样进行的？下面就来揭秘下整个项目的制作过程~

跟紧我的步伐，Let‘s go！

本次#华为2021年校园招聘# 宣传片以“科学无边界”为主题展开，通过具有典型代表的五位天才科学家，讲述他们在各自领域成功路上所遇到的边界，不断探索，敢于突破“打开边界”的科学家精神，以此隐喻出对顶尖人才的思贤若渴。希望他们观看视频后产生共鸣，有所触动。

一、未雨绸缪

前期筹备工作简直太重要了，是整个项目顺利开展的基础，此次拍摄地在泰国，通过点维创意连接器，我们多次与泰方跨国沟通协同，共同完成拍摄脚本、场景、置景、演员等筹备工作，提报相关资料，磨合脚本，反复校对，确保项目顺利落地。凭借多年的项目经验，以有效的执行速度，半个月左右就已经全部搞定了~

二、现场拍摄

执行导演zom（泰国籍）是我们的老朋友了，上一次的项目就是经他创作而成，已经有了很高的默契度，作为导演，最重要的就是把作品精神完美地体现出来，包括镜头指导、演员表现等各个方面。Zom擅长表现年轻人所拥有的生命力和创造力，因为有了以往的合作经验，和项目的需求完美契合。

导演Zom拍摄现场

场景人物细节



细节决定成败，它的实质是认真的态度和科学的精神，五位科学家，五个历史场景的创意呈现，我们去考究BBC，博物馆等真实的环境，尽最大可能做到不同年代场景的还原。

从演员的服饰筛选、一盏灯，一支笔甚至每个年代科学家们会用到的实验器械等等。还原实验器械可不是件容易的事喔，看图就知道有多复杂了，就拿其中一个例子来说，科学家阿达·洛芙莱斯实验所用的器械，为最大限度还原历史，按照记载资料器械比例去复原器械，让每一个细节都有生命，并与相应的时代匹配，最终把完美的画面呈现到大家眼前。

三、远程“云执行”

做项目我们是专业的，没什么能阻碍我们执行项目任务的脚步。因拍摄时正值疫情期间，拍摄地点又在泰国，我们无法进行线下监片，所以采用了多设备配合远程云执行，可谓是大型云拍摄现场。



点维文化远程监片现场图



云监片是此次任务的一个难点，也和以往线下监片有很大的不同，需要高网速以及和拍摄现场的高度配合，但它完全没有影响到整个项目的推进，我们的点维执行多面手早就搞定啦~

我们做了充分的技术准备和测试，公司内智能调度路由保证传输画面优先级，跨国网络采用了多种解决方案保证稳定性和延迟，同时片场也做了冗余备份来保证拍摄正常进行，实际拍摄过程中现场同时放置多个机位来保证画面传送同步，会议室能实时观看现场各个机位的画面，整个拍摄期间实现了0故障，低延迟，实时监拍的技术保障。虽然人没在现场，但我们24小时云在线，随时沟通反馈信息，以确保高效的执行进度。

为确保网络的畅通，安排了专业IT在现场跟进，室内场景拍摄时，安排专用网线来确保画质同步，调动各国艺术家，通力协作，让整个项目进度一路畅通，疫情虽然带来点小坎坷，但这完全没有阻挡点维出精品的步伐。在此感谢客户对我们的信任以及每一份付出与积极的配合，让整个项目无边界的顺利完工。期待下一次合作~

制作名单

Client：HUAWEI

Creative Agency：奥美中国

Production House：Dotwell

Director：Zom