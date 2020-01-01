抬头看看天，梦想会实现-《堡垒之夜》公益短片

说起堡垒之夜，大家会想到什么？多彩缤纷的战斗世界？脑洞清奇的战斗模式？不受限制的花样落地？就是这样一个可爱无厘头的游戏，也关心着这个世界上，同样一群可爱天真的人。

在2019年，堡垒之夜就发起了“电竞公益”的活动。

今年也不例外，堡垒之夜和扬帆计划合作，公益的脚步走到了重庆万州，这里有一所被大山环绕着的小学——重庆万州普子乡小学。从机场到小学，当地的义工站冯站长开车带着我们，走了3小时山路才到学校门口。山路、泥石路、正值雨季遇上的塌方，在站长的眼里似乎都已经是日常…

给大山里的孩子送去梦想补给包，这个艰难的任务，只能交给我们最忠实的队友了——空投箱！大家都知道，空投在的地方，就有胜利的希望。我们抱着同样的心情，做了一个大大的空投箱，里面装满了体育、科学、艺术等类别的学习用品，希望帮助孩子们更全面的去发展。体验到大山外的快乐，就是这么简单！

看着孩子可爱的笑容，空投箱圆满完成任务！除了视频，我们也给孩子们做了海报。当他们说出自己梦想的时候，闪亮的就像舞台上的小明星一样。

方方正正的空投箱，见证了各种奇形怪状的梦想。“我想去外太空，探索神秘的生物”；“我想在舞台上唱歌”；“我的偶像是科比布莱恩特” ；“我最喜欢武功”。

离开学校的那一天，一位小女孩不舍地问：“你们下次什么时候再来呀？” 学校的老师给我们每个人装了一瓶蜂蜜，写了明信片。小学的校长老师们，以及义工站的志愿者，还有孩子们小小的梦想。这些柔软的力量，在重庆的六月雨季中，十分温暖。

PS：本次的公益活动已经在朋友圈投放，h5设计、视频、海报 all by accent~

如果有小伙伴在朋友圈捕捉到这号空投箱，请点开并用力的为小朋友们打call噢！