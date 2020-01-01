VIPKID：一堂一镜到底的英语公开课

网课元年，在线教育行业再一次站在时代风口，各大网课平台在传播上纷纷发力，洗脑广告词不绝于耳，各式各样的贴片、中插广告开启霸屏模式。

蓄力已久的VIPKID必须要来点不一样的声音了！

一、全新升级的高能开场

在同质化严重的当下， VIPKID将如何开场发声？

恰逢VIPKID品牌升级的重要节点， WMY受邀一同迎接这次全新的挑战。

这次合作，VIPKID带着全新的品牌使命，希望改变大众对教育品牌温吞、枯燥的刻板印象，并且感同身受地向家长透传品牌升级的新理念：

不仅能说更要会学，掌握英语思维，真正让孩子爱上英语。



VIPKID品牌全新KV



同时，VIPKID品牌全新升级campaign在线下进行了大量投放，覆盖北京、上海、深圳等12个城市的报纸、电梯、地铁、公交候车亭。

二、一镜到底的高能课堂

全片采用一镜到底的创意形式，打破教育品牌广告在大众心中的枯燥印象。

不同的场景，真实演绎出旧观点所带来的典型英语学习误区，刘涛作为国民妈妈代表，带领所有妈妈一起走出误区，用VIPKID的全新解决方式，冲破旧观点的桎梏。几个回合的交锋，在新旧观点碰撞的火花中，英语学习的正确操作被安排的明明白白。

在这条片子中，VIPKID不再是高高在上的教育传道士，代言人刘涛也走进妈妈中，成为她们的一员，展开一场关于英语教育观念和痛点的探讨，一起走出误区，找到英语思维的真谛。

马上开始，这堂一镜到底的高能英语公开课：

教育界首部一镜到底大片

用一镜到底的方式为客户探讨教育观念，也用一以贯之的态度自我要求不断精进。

感谢VIPKID客户的信任，愿意在教育品牌的TVC上尝试一些创意形式的尝新改变，使得我们排除万难、共同完成了这支不太一样的品牌片。