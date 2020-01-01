微粒贷五周年：努力实现心愿的人，都是生活的强者

微粒贷今年五岁，品牌构建围绕「心愿」进行挖掘和传播也坚持了五年。五年，不长，却是重要的时间节点。是时候对上一个心愿周期进行总结，对下一个心愿周期进行规划。一个怎样的整合营销玩法，能帮助品牌传播恰如其分地做到承前启后？

一、主题视频：9个平凡人的心愿故事，一个时代的奋斗缩影



这一次，主题视频依旧把镜头聚焦在普通人身上，以一个5年的时间跨度，来展现心愿与个人变化和成长的关系：心愿撑我们一直向前，伴我们成长，使我们强大。

送快递的小哥哥、街角摆小吃摊的夫妻、开宠物店的女孩，起早贪黑跑物流的司机……他们是儿女、是父母、是邻里、是路人，是为各自心愿努力着的人们，是生活的强者，是我们14亿人中的每一个人。

2020年是特殊的一年，在国庆节这一特殊的时间点，微粒贷联合新华社、人民日报等新闻媒体和各行各业的微博KOL发布主题视频，并在微博上以#是什么让我们强大#为话题，鼓励平凡大众说出自己变强大的心愿故事，藉此与当下强烈的爱国情感形成共振。

二、跨界营销：微粒贷×江小白推出心愿表达瓶

微粒贷联合江小白推出「心愿表达瓶」，在跨界营销上尝试新玩法。借力中秋和国庆节假期这一热点，花前月下，回忆过往，把酒问青天，“心愿”和“酒”看起来恰如其分完美契合。表达瓶上感人至深的「心愿语录」，激励网友纷纷在微博评论留下自己的「心愿语录」，给同为心愿打拼的年轻人加油打气。

三、品牌及KOL联合海报

联合@江小白@同程艺龙@同道大叔@蕊希Erin@MOK莫轻浮@Mars张京@苑子文等品牌和微博KOL，推出5年心愿海报，从品牌和个人的角度，阐述5年来各自「心愿」的变化，以及背后的成长故事，将「心愿的力量」阐述得更真实更有说服力，带领大家一起回顾过去5年，展望未来5年。



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微粒贷5岁传播，一如既往聚焦普通人，坚持“心愿”策略，在传播渠道和形式上多样化拓展，旨在为将来的心愿传播拓展空间，打下基础。2020，是充满挑战的一年。这一年所发生的一切，让我们真正意识到了国家的强大，人民的伟大。而我们每一个人，做为14亿分之一，只要怀揣心愿，努力不懈，即便面对困境，也会战胜它，成为生活的强者。