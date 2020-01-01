程序员节，搜狐CEO张朝阳激情演讲《我们的时代》

在数据资源有限的年代，历史能记录下的只有成功的“少数派”；普通人的故事像尘埃一样，随着时间洪流湮灭不见。感谢这个时代，依托互联网应用和数据存储技术，人们不仅能清晰地看见彼此，更能深刻地影响彼此。仅依靠“巨人”改变世界的时代过去了，普通人可以发光发热，普通人可以改变世界，这个世界开始看到并记住普通人。

10月24日程序员节，搜狐新闻携手华为数据存储发布视频《我们的时代》，搜狐CEO张朝阳亲自出镜。作为第一批将互联网技术引入中国的代表者，他问：“有人说，属于‘我’的时代过去了，那些关于“我”的历史、故事、成就与梦想，都不再是传奇。我会沮丧吗？”

他们说：

属于「我」的时代过去了

那些关于「我」的历史、故事

成就与梦想，都不再是传奇

你问我觉得沮丧吗？不！

因为，时代从来不该只记住少数人

只有一个关于少数几个「我」的时代结束

一个崭新的关于全部「我们」的时代

才在此开始

这是属于全部「我们」的时代

在这个时代里

你可以听见来自不同文明的全部声音

甚至在古老的智慧中找到知己

也可以一个人向前走

同样有趣的灵魂会自然相遇

你可以为他人的正义大声疾呼

也可以选择在无人角落

只把话说给自己

而那些遥远的陌生人啊

我们素昧平生

但你的笑和泪，有时却与我们如此相近

这是人类历史从未有过的体验

所有人能看见所有人

每个人都能拥抱另一个人的生命

世界，宽阔到容得下最渺小的存在

而一粒微尘，凭借数据的力量

也能在时代的片段里留下最伟大的身影

所以，你问我觉得沮丧吗？

不！因为这正是我们所为之奋斗的世界啊！

一个不仅仅书写英雄与天才

也能超越时间和历史的挑选

记录下每一种平凡色彩的世界

一个刻画着每个人的喜悦与泪水

也妥善保管每个人

曾蓬勃生活过的痕迹与细节的世界

这，才是真正与「我们」有关的世界！

所以，尽情地去发光吧

因为，总有人看得见

而我们也因为看见了你

才看到了一个真正完整的世界

数据记录「我们」，「我们」创造时代

华为 OceanStor 存储

记录微小，绽放伟大

致敬共创不凡时代的你和程序员