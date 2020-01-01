奔驰×李宗盛微电影：虽坐拥珍物，宁虚怀若谷

9月20日，由周格泰担任导演、李宗盛担任创意总监的微电影《虽坐拥珍物，宁虚怀若谷》正式发布。近10分钟的荧幕时光，镜头交错呈现了人生的四个不同阶段，画外是李宗盛娓娓道来的长时间独白，讲述他所理解的人生真义。

这是一个人的人生故事，却也是一群人的人生写照。奋斗时的坚持、低谷时的陪伴、成就时的淡然、成功时的壮阔。一起看#李宗盛的人生叙事#，每一段都映照着同样的壮阔心怀。人生四段，各有甜酸。

年轻人踩着二八自行车在街头穿梭，车座上堆满了磁带、电视机等物品。

突如其来的狂风暴雨和上坡路让他跌倒在地，箱子里的物品都湿了。望着满地狼藉，年轻人怔住了。

婚后的年轻人攒了点小积蓄，把自行车换成了面包车送货。

遇上个横冲直撞、衣衫不整的男子将后视镜撞坏却逃之夭夭。向他讨说法的年轻人追赶不及，摔倒在地。

股市暴跌让男主一夜间倾家荡产，搬家、卖车还债，甚至动了买体彩一夜暴富的念头。

好在遇到一位老奶奶向他兜售玫瑰，男主放弃了买彩票。

人至中年，成为老板的男主仍不忘给深夜值班的下属买宵夜。

上班途中偶遇校车故障无法出行的老师和孩子，男主把自己的专车让给了他们，自己打车出行。

即使顽皮的孩子们吃着冰淇淋和薯片，把车里弄脏了，他也毫不在意。

过往点滴历历在目，男主对曾经遭遇的挫折、温暖……心怀感激，流下了泪水。

文案

这么些年下来，我才开始明白：

那许多让人艳羡的、追求的所谓成功

我们其实并不真的知道，它是什么

或者说我们自以为知道，它是什么 我们更熟悉的

反而是，挫折的面貌

它有的是办法，在任何时刻

让那些就算对命运再顺从的人

都觉得难堪 然而有少数人

并不因为挫折这么具体

而失去了抽象看待人生的能力

他们的生命中，总有更多可能、更多希望

他们根本就相信

世界不一定只是，他们所看到的样子 那些我们看在眼里，叹在心里

却也忍不住要为他的将来担心的人

他一生的实践

并不在意图从遭遇的挫折中，得到补偿

反而是去追问：

属于自己的成功，可以是什么？ 在人生的某些时刻

即便只是初现端倪的成功

都让我们以为

这一切是来自于命运的奖赏

几乎没有人察觉

命运真正要向我们揭露的

才刚刚要开始 此刻的你 被迫得放弃

过去那个曾经演的风生水起的角色

人生意外回到原点

也许刚好让我们知道去寻找

自己原来的样子 挫折更擅长的是落井下石穷追不舍

它等着我们输光手里的筹码

它也无视我们如何千辛万苦

才将一手烂牌，打成好的 人无法预知自己是不是做了对的决定

不过，人在落难时候所做的决定

日后身在高处也不会忘记 每当我们细细琢磨那些

能把那些事业做大、做好的人

好像都有些，谁都能一说一大串相似的特质 比方说

勤奋、律己、胸襟、眼界、谋略、胆识

这些当然不能少，当然很重要

然而有些特质，隐在深处，不轻易能被人看见

看似无用，与成功也毫无关联 其实我们心里明白：

柔软比坚强更有力量

关怀比宣言更有启发

谦逊、诚实、怜悯的珍贵在同理心

财富、声名、地位，在此刻微不足道 至此

日后若是听说某人如何成功

我们理应半信半疑 成功从不被谁终于拥有

我们至多与它片刻并肩 多亏那些年筚路蓝缕

才能也才懂心怀感激

经历风雨是你，无谓得失是你 我们追求成功，实与旁人无涉

无论宏伟卑微，自知个中滋味