百雀羚：男士护肤，可以大胆一点

前言：

「妆」不仅是女子力，更可以是男性美学觉醒 化「妆」为「丬男」 新的造字革命，新的护肤主张 何必害羞，何必小心翼翼，何必纠结。 大胆去「丬男」 ！

百雀羚品牌作为中国国妆第一梯队的常胜将军，想必大家都不陌生。但你知道吗？其实百雀羚并不仅仅只有女性护肤品化妆品，更有为了男性打造的全系护肤品类。因此，我们为百雀羚男士在今年十月量身定做打造「丬男」字革命，掀起男士护肤新革命。

一、何为「丬男」？

在过去，护肤市场往往被女性消费者随追逐，社会大众往往对男性存在着一些「刻板印象」：不用护肤，不爱打扮，不懂审美……甚至于少部分男性也深表认同。商业中也好像有着潜规则“少女 ＞ 儿童 ＞ 少妇 ＞ 老人 ＞ 狗 ＞ 男人”的说法。而随着“毒”的崛起，男性买手的加入战局，我们发现社会正在重新定义「男子力」，也尝试打破传统束缚。更多元地表达及阐述男性也需要种草，也有原始的购物欲望，对于美和颜值这件事，他们也有自己的坚持！

「妆」字力不仅是“女”，也可以「丬男」，这便是「丬男」字由来。

近几年，无论是方太的「造字运动」，还是微博曾经火爆一时的「王左中二」，无一不是在营销这条路上另辟蹊径。

看似生僻字的衍生，实则是在消费者心中占领了独特心智，有效差异化营销，带动品牌区隔。

二、怎么表达「丬男」？

或者如何形态的「丬男」更易传播

近几年起，日剧短视频的大火恰如其分地满足了碎片化时代消费者的操作盲点，越快越轻越去结构化。（诸如日本神反转颜艺广告「乐透 7」）天猫/京东屡有这方面的佳作。而我们的片子也受此启发：在初步定做脚本时，放弃了传统品牌依赖明星口号化，围绕产品的惯用思路。而是从男性视觉出发，感其所感，不仅是产品购买的导购书，更是男性消费者的浮世绘。

短片从三个真实细节维度出发：

消费场景——「卖场？战场？」；

消费心理——「第一次跳水比赛」；

消费体验——「消费纠结综合症，pick me or pick he？」。

三个系列讲述男士购买护肤品、使用护肤品时的矛盾、紧张心理。提出男士护肤无需设限，大胆「丬男」、放肆购的新主张。

本次片子采取三段式独立叙事，将三个完全不同的故事用男性消费者最喜欢的方式进行阐述，游戏/体育竞技及pick女团，通过埋梗的方式，欲扬先抑，紧凑的片子快节奏叙事，快速推进引消费者入局。待情绪推至高潮后，戛然而止，进行趣味反转，引发观者发出：“哦，原来是这样”（更多精彩可见上文视频！）

用男性视角提供男性生活解决方案，从而解决男性生意经。

三、「丬男」字背后的故事

2020年注定是不平凡的一年，在特殊时节迎接如此挑战对团队势必是极大挑战。

在选择游泳场地环节中，我们寻遍了魔都大大小小私人体育馆（因疫情受限，各大高校受制不可对外开放商用，这点实在令拍摄成本徒增）最终在“更高收益”与“更好作品”中，为了成片效果及观看体验，团队毅然决然选择了国家一级游泳中心，能承接国际世界锦标赛的专业级场地，上海最具规模的游泳馆 —— “东方体育中心”（也是《这就是街舞》总决赛地点）。高度还原跳水细节，在视觉张力上保证大场面，名场面。

而在第一篇章《游戏战争》场面中，我们一度在CS游戏馆或团建基地低预算投入中迷失自我（还不至于），最终仍旧选择了在宝山某处工业园区取景。曾承接多次户外潮牌拍摄，非常具备实验精神及野生风貌的绝佳取景地（当然，效果也非常惊艳）。





超酷预告片

最后，奉上片子花絮（男主小哥哥合作愉快，期待二约！）

结语



一支片子的诞生，少不了团队的配合和品牌主的支持。感谢制作团队对这个项目与我们的并肩作战！感谢中国好甲方百雀羚对团队的高度信任。也感谢参与这一支片子的每一位成员。百雀羚男士，「丬男」就型了，2020！我看型~