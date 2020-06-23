第3种人 X 旺仔QQ糖魔性鬼畜广告：1 2 3 Q~

还记得否~

那个2005年宇宙无敌超级大帅哥「QQ哥」嚒

https://v.qq.com/x/page/b05166kilxp.html

PS：没有印象同学，请复制上方视频链接观看

而15年后的今天，

我们将为您展现QQ哥不为人知的另一面，

话(机)不(智)多(如)说(我)，主视觉先走一波。

点心过后，我们正式切入正餐环节。2020年4月

我们为旺仔QQ糖咬感分级I II III倾心制作了

Q感元气操+魔性表情包+广播体操复古怀旧风

动画病毒视频

建议您看之前先喝上一杯水，

先别咽，憋在口中，

来试试参与我们的100秒#憋笑大挑战#，

看看您能坚持到多少秒。

PS：欢迎参与者在评论区给我们留言真实反馈

各就各位，1~2~3~ 现在开始！！！

（Q感元气操病毒视频）

客户的brief有2页，字迹密密麻麻的规整

但核心只有一个，

就是给目标群体传递「分级」概念

“旺仔QQ糖分级啦-I级/II级/III级”

案子开放度很高，主要比拼的是大创意

（PS：疫情虽突袭，但并不影响动画项目制作~

果然，领导的先见之明在这里被吹捧淋漓尽致

不得不佩服。掌声送上X 30）

既然有了开放度，那我们也就不客气了。

为了让上帝更简单透彻理解咬感分级的意思，

为了让QQ哥的魔性鬼畜继续走在时代的前沿，

而又不失旺旺品牌一贯的魔性鬼畜风格，

我们开始了丧心病狂的“分级”创意发想。

您还别说，原来分级的世界竟如此多彩。

（有这样的分级，视觉大片一饱眼福~）

（也还有这样的分级，专业，真实太专业了…）

.不.胜.枚.举.

一遍咀嚼客户邮寄过来的旺仔QQ糖，

一遍思绪乱飞脑洞大开，

有目的而又漫无目的的寻找分级创意灵感。

但总觉得少了点跟产品咬感分级的关联性：

软、带劲、有点硬~

那么产品分级的基础#咬感#体验到底是什么呢，

如何让消费者清晰咬感分级后产品不同利益点。

这时我们想起了“有问题，上知乎”

你还别说，知乎真的是个好平台

我们从知乎道友那找到通俗易懂的专业解答

是不是也让你大感意外

咬感咀嚼竟埋藏着这么多的知识点

仔细分析咬感的体验=QQ糖需要咀嚼肌反复收缩

能够调节情绪、保持大脑活跃、提高细胞活力…

好处不言而喻。

咬感其实并不是简简单单反复随意咀嚼而已，

而是一种有节奏感的运动，

能够提高人的精气神进而得到一种好状态。

这简直是QQ糖宝宝们绝地大反击，

没有好状态还怎么去努力搬砖，

还怎么好好的去学习、去生活…

还有谁，还有谁敢义正言辞的阻止我吃QQ糖。

66666666666666666~~

于是我们以此为灵感，

本着要魔性更要鬼畜为原则，

提高产品的高级趣味性，

为旺仔QQ糖QQ哥量身定制了复古怀旧风

“广播体操+魔性表情包”

利用「操」的形式带出咬感「节奏感」

利用「操」的形式带出咬感的「分级」

利用「操」的形式诠释「好状态」

利用表情包带出「精气神」洗脑到底

将旺仔QQ糖QQ哥IP形象魔性鬼畜生动化

这才有了旺仔QQ糖第一套全民Q感元气操

第1级软爆了+第2级贼带劲+第3级真的刚

—（多图GIF）—-

此次动画拍摄与后期制作采用了人体骨骼追踪，

导演、创意小伙伴、舞蹈老师、客户小伙伴们…

齐上阵，一遍一遍又一遍..没其他的理由,

只为精益求精~~~

—多现场图GIF—

虽然一如既往，

但在旺旺一贯的魔性鬼畜风上，

还是土出了新高度。