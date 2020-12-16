智联招聘 | 燃青春，趁现在

CHALLENGE | 挑战

其实很多想抓住年轻人的品牌都面临着一个同样的挑战，怎么和年轻人沟通，尤其是招聘行业更是这样，因为每年不停在换工作的永远都是年轻人，而如今的90后甚至95后更加的不一样，智联招聘要如何做呢？

IDEA | 创意

我们从对90后的消费人群的调研当中得到了一些答案，几乎所有的90后对于工作最在乎的其实是薪资，但之后的一些调研数据显示薪资之外，他们更在乎他们对工作是不是感兴趣，对自己是不是开心等问题。出于这些洞察，发现年轻人更在乎自己的感受，更愿意享受当下。于是我们出现这样一波广告“燃青春，趁现在”。

VIDEO | 视频

拒绝说教，别把年轻当作压榨青春的借口，我的梦想从来不用谁来成就或给予，在凭借能力赢取高薪，在为了兴趣而去拼搏的路上，我有我自己的人生。对于当下90后年轻群体，引导或迎合都并非是合适的做法，真实才是会引发他们共鸣的态度。告别形式主义，为年轻代言，唯有真实，才能赢得共鸣！

PRINT | 平面

我们必须了解年轻人，并且懂他们，这是一群有自己强烈主张，懂得生活，坚持自己的一代。即便青春无敌也要靠钱过活,面对已经被过度营销的梦想青春，这一系列传播所传达的，并非仅仅表面上唯高薪凭兴趣的择业方向，而是对年轻人直面自己真实态度的支持，对他们现实选择的尊重与理解。

项目创作手记

广告的主角是个具有网红特质的明星，把我们创作的过程传到网上，有了不小的影响力，大家对智联招聘的好感也upup起来~我们也当了次“网红”