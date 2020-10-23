天猫正当红：吃辣的快乐，被这首歌唱尽了 

夏天夏天悄悄过去留下小龙虾壳、空空的烧烤杆、串串短暂停留过的碗、捞得一干二净的火锅汤、辣条被吃光了的辣条袋……

一个疑问：汗流浃背的夏天，为什么还要（疯狂）吃辣？

因为，我们年轻鸭（叉腰）~

这次天猫正当红给到的brief是：不知不觉中，吃辣这件事儿变得越来越火，不仅四川人吃，湖南人吃，云南人吃，江西人吃，贵州人吃，中国人吃，连外国人也吃，抖音上吃辣相关的视频已经突破30亿！“全球同辣”的背景下，让我们联合众多辣味品牌，做一波#无辣不欢正当红#吧！

接到这个brief，组里爱吃辣的小伙伴们内心是激动的（嘴角流下了口水），特别踊跃地分享了自己的吃辣心得。我们发现，吃辣对于当代年轻人来说有这么几种疗效：解压、减肥、刺激、疗愈、社交。

亚历山大的时候，一口辣能让灵魂短暂出窍，放下压力。

代餐不都是食之无味，火辣的身材和食材可以兼得。

孤独寂寞冷的时候来一口，立马嗨起来。

生活无聊来一口，小确幸降临。

社交场合怕冷场？一顿火锅过后，大家迅速就熟了。

没有什么是一口辣解决不了的，如果有，那就两口！那么怎么才能表现出吃辣的快感呢？我们回想起自己吃辣时最过瘾的状态：嘴唇像过电一样酥酥麻麻，一边用手狂扇风，一边忍不住吸气呼气：嘶——哈——

没错，就是它！！！

吃辣最直观的生理反应“嘶——哈——”，足以召唤出每个人的共鸣。于是我们和客户迅速敲定了传播主题——理想生活，热辣有嘶哈。

为了传达出年轻人的吃辣态度，我们决定为天猫正当红创作一首洗脑神曲《热辣有嘶哈》，并搭配一支魔性吃辣舞，同时邀请天猫无辣不欢推荐官卡斯柏拍摄这部《热辣有嘶哈》MV，配合5个吃辣场景，把吃辣的嘶哈声用说唱的方式唱出来！毕竟，吃辣党的直爽性格和Keep real的说唱人还真的挺像。

预热海报

辣得我汗如雨下，怎么压力好像也被冲走了

偏要用很辣的食材，吃出很辣的身材

日子像白米饭的时候，这口辣是最短路程的小冒险

吃同一种辣的朋友，脾气也大差不差

这次我们请来了和天猫有过多次合作的小甜腥导演来执掌MV的拍摄，审美全程在线，也特别耐心地和我们一起处理各种突发问题。时间紧任务重，拍摄只有一天时间，大家一直干到凌晨4点，好在最后的成片效果得到了客户的一致好评。

最后感谢天猫正当红业务团队，感谢制作公司矩阵、小甜腥导演，感谢内部小伙伴们的齐心协力！

让我们一起热辣吧！