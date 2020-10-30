今年快餐界最仙的广告片已预定！

炸鸡汉堡还能怎么仙？

最近意合众创和德克士就联合日食记推出一支有仙气的视频，在山林深处，做了只绿意盎然的汉堡。

竹林雅韵，湖水清冽，清风徐来，让人远离尘嚣、暂时忘记烦恼。

短片被分成3个部分，第一步：寻仙，身穿汉服的德克士植仙绿色美食推广大使赖美云在山林间寻找新鲜食材；

第二步：制仙，日食记姜老刀亲自操刀，和面揉面醒面、煎鸡排、调配特色藤椒沙拉酱，再配上就地取材的爽口脆笋，制作成鲜嫩多汁的植物鸡肉堡，每一步紧紧有条，还是熟悉的日食记的味道，过程依旧很治愈；

第三步：尝仙，日食记片尾品尝环节，这次换成了流量小鲜肉R1SE翟潇闻出演，就着山野清风品尝鲜爽的植物鸡肉堡，一口回归山林。

如此的“仙味”正是德克士近期在全国门店推出的植物肉系列新品植物肉藤椒脆笋堡。

品牌联合寻“仙”之旅

说到植物肉，从去年开始进入大众视野，到今年已经成为“老生常谈”的问题，国内外快消食品头部品牌纷纷入局，推出植物肉新品。而国内在关于植物肉产品推广传播上，无独有偶大多集中在植物肉科技感上，比如“未来肉”噱头，又或者借助对“西式化素食主义”的推崇心理，拓宽受众接受度，但同时都削弱了作为食物本身的“美味感”塑造。

对于快餐品牌，如何将抽象的科技感产品既调动消费者既有心智又传递出风味和食欲，是我们在这次新品推广传播中主要考虑的。此次合作，是德克士与国内植物肉公司星期零联手，耗时研制的国内第1款定制版植物鸡肉汉堡。不管是从食材、味道以及研制方，出品方，妥妥的“中国出品”，更值得一提的是，新品套餐中燕麦谷粒大红袍奶茶由国家级非遗传承人拼配，可谓大师级匠心。所以我们在接到Brief之后体感最深的就是——这是一款集聚“中国味”的产品。

产品核心卖点“中国的”已经提炼出来，如何进一步向用户传达“中国味”进而去吸引消费体验呢？

我们想到了“仙”这个词，最能体现中国感，又不输匠心的品质感和向往感，结合产品绿色健康的理念最终推导出传播主题“绿仙仙的中国味”。视觉传达上我们选择了中国风的强视觉符号——汉服，汉服与自然的结合更是自带仙气飘飘的氛围。所以一支借助汉服风格演绎，电子国风女团出身的赖美云小七和流量小鲜肉R1SE翟潇闻演绎，美食圈层头部大V日食记拍制，打造“仙”字标签以及强产品力美味感的产品视频就拍板了。内容上用寻、制、尝三个步骤淋漓展现“中国味”的精雕细琢。





造“仙”的台前幕后

配合最“仙”广告片的落地，德克士率先公布悬念海报，自然感与汉服仙气飘飘，半遮掩的下颌脸，在社交媒体留下悬念。

日食记视频上线后，6个小时内全网观看量突破千万，网友表示“梦幻联动”、“美食广告都这么联拍，钱包要空”，德克士史上“最仙”的广告片收到一致好评。

独到的创意和匠心的打造，自然而然吸引了艺人团队的自来水传播，传播期间，小七B站官宣拍摄Vlog视频，微博连续发布两条图片花絮，翟潇闻微博小号释放出片厂古装花絮小视频，粉丝福利的同时也为德克士品牌创造更多溢出价值。

在这次之前，我们和日食记已经有过两次合作经验，双方都比较熟悉，但是德克士“定制视频”还是第一次。

为了“仙”感，我们决定把拍摄地搬到莫干山，实地取景，在户外山涧完成平面和视频的双重拍摄，拍摄难度直接被拉大，光是找合适的竹林和瀑布亭就费了不少功夫，意合创意团队主导了艺人部分脚本、造型以及平面的套拍，与日食记食材制作拍摄完美配合，最终促成了这支仙气飘飘的视频。小七和翟潇闻拍摄前一天夜里才到达莫干山拍摄地，疲劳紧凑的日程并没有影响两位艺人的发挥，第二天不断的迁移拍摄两位都呈现出最佳状态元气满满，非常敬业和配合。

演绎者即传播者。

在植物肉新品传播战役中，我们绑定美食圈、粉丝圈以及国风元素与德克士植物肉藤椒脆笋堡产品做深度结合，一支视频强烈展示出食材产品力和美味感，借助“中国仙”做出“中国味”的最佳诠释。线上德克士微博指数爆发式增长，达到近期最高，线下更是“一堡难求”，实现销量与声量的双赢。