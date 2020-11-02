知乎 × 小鹏汽车丨后浪推前浪，共造智能新浪潮

汽车新四化 – 电动化、智能化、网联化、共享化浪潮开启，让百年汽车产业正站在大变局大洗牌的黎明前夜，加速进入智能时代。万物互联的时代的到来，人和人、人和物、物和物都将因 5G 超强的连接和传输能力而更智能，智能出行所带来的变革是大势所趋。「通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来出行方式」的小鹏汽车始终坚持着做这个时代的「弄潮儿」。2020 年 4 月，小鹏汽车针对中国特色驾驶场景和用户习惯推出的首款轿车——小鹏 P7，它不仅拥有强大的智能能力，而且拥有 360 度无死角的颜值水准，为一众消费者留下「女神颜值，学霸脑子」的深刻印象。但是，面对市面上眼花缭乱的汽车功能、配置，许多消费者开始认真思考所谓的「智能」到底是「画蛇添足」还是「锦上添花」。

知式解答

1876 年，英国邮政总局工程主管——普利兹爵士曾说过「英国不需要电话，我们有的是邮差」；1895 年，热力学之父——开尔文男爵曾说过「比空气还重的机器想要飞起来，是不可能的」；1977 年，DEC 创始人——肯·奥尔森曾说过「普通人家庭中，根本没必要有电脑」……但是后来，他们都「真香」了！我们发现在「智能手机」大面积应用之前，许多人也排斥过让手机「智能化」，而现在「智能汽车」即将成为主流，汽车的「智能化」是否是人们未来出行的必 BUY 之选，为人们带来「真香」体验？ 所以，知乎联手小鹏汽车结合九月知乎汽车季发起「智能新浪潮」主题活动，以「智能新浪潮」为核心探讨话题，围绕出行方式、新能源车、技术发展等多方面展开，聚集领域内头部创作者，丰富知乎创作者生态在领域人群中打造关键影响力。多角度诠释小鹏 P7 的产品力，提升产品曝光与口碑，联动创作者，打造现象级内容盛宴，扩大小鹏 P7 内容池。

知式分解

Step 1 – 知乎汽车季 共话「智能新浪潮」 小鹏汽车总冠名九月知乎汽车季「智能新浪潮」主题活动，以「智能新浪潮」为核心探讨话题，围绕出行方式、新能源车、技术发展等多方面展开，建立「新浪潮训练营」「超级体验营」「主题视频征集营」，挖掘领域优秀创作、口碑内容促潜客转化、汇集视频创作者优质视频作品。通过分层次、有节奏地建筑起小鹏汽车现象级内容盛宴。

Step 2 – 新浪潮训练营 共建品牌内容基地 由小鹏汽车发起「你体验过哪些汽车上的『真香』智能配置？」品牌提问，亲自引领互动回答，软性植入小鹏 P7 的产品卖点，从外形到配置的全新智性升级分析，为小鹏汽车的品牌形象提升助力加持，形成品牌的「强记忆」；特邀多位汽车+跨界领域知乎头部创作者为小鹏 P7 创作内容，建立产品口碑池，深化知友认知；配合媒体矩阵扩大内容传播声量，激发广泛用户参与创作，活动期间共收集到 2600+ 位知友创作的优质内容，累计超 4800 篇，掀起站内智能汽车领域创作热潮，为本次营销奠定良好的用户基础； Step 3 – 超级体验营 共创产品口碑池 线上体验招募联动头部用户线下体验，开启「超级体验营」活动。邀请参与线下试驾的用户在知乎进行试驾反馈，并收录至「超级体验营| 48 小时亲密体验后，知友们对小鹏 P7 的感受究竟如何？」及「超级体验营|小鹏 P7 的实际体验如何？值得入手吗？」问题下方回答。通过围绕不同角度、不同汽车的专业层面，帮助知乎上和更多汽车业内人士深度解读小鹏 P7 的驾驶体验，使线下活动在线上发酵传播形成更广泛的讨论； Step 4 – 主题视频征集营 共制品牌精彩回忆录 首度应用知乎视频回答功能，以影像创作形式，观点客观鲜明、评价专业深度的内容。跨界科技、艺术、汽车等领域的多位优秀视频创作者，在「小鹏汽车 30 秒心动挑战主题视频征集」活动中进行视频创作，从小鹏 P7 的产品性能、设计、出行体验等角度充分体验产品、挖掘特性，发挥创意脑洞创意制作视频回答，通过迎合不同人对汽车的理解和关注点不一样的特点，将小鹏汽车生动直观的打造成用户值得信赖的汽车品牌。

知式结语