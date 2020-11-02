 来伊份双十一：为了省钱，你都做过哪些沙雕事？

打工人的聪明才智，估计大部分都用来计算如何省钱了，毕竟9块9的视频会员不能白充，熬夜看片算什么，扶我起来我还能看个三天三夜！上班赶时间为省钱选了拼车，结果迟到扣的钱够打一个来回……害，这都不是事儿，只要我省得够多，贫穷就追不上我！

既然人生已经如此艰难，省钱的路上，来伊份决定助打工人一臂之力！这个双11全国2800家门店、APP、天猫京东旗舰店，各种优惠活动疯狂来袭……我们找出这些活动的关键词，决定用“兄弟齐心拼拼拼，buff礼包送送送，一气呵成折折折”三个有趣的小故事来演绎来伊份的优惠三连。

花点小钱就能实现的零食自由，也希望各位要好好把握啊！

01

兄弟齐心拼拼拼

说好了“兄弟一生一起走，谁先脱单谁是狗”，没想到为了省钱，竟转身就把兄弟给绑了？



四……四……大才子？一定是我数学不好……



宝宝委屈，宝宝还没法说



等一等，带上我啊，我有会员卡啊！

02

buff礼包送送送

原本你侬我侬玩游戏，一不小心喊出了心里话，画风突变，竟被女友反手锁喉，这该如何是好？



看看是你小子的翅膀硬，还是本姑娘的拳头硬



这身手，估摸是练过的吧



哼，生气了，哄不好那种

03

一气呵成折折折

是男人就不为五斗米折腰？看看美女教练是怎么调教这群钢铁直男的！



教练，真的不是我不想再低点，实在是小的做不到啊！



美女教练亲自上场进行教科书级别示范



看，果然还能折上折吧！