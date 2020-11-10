天猫#新电感应#：力挺你的双十一

2020年双11，天猫尖货消费电子联合众多品牌精心筛选高性价比货品，打造潮电狂欢，希望通过打通消费者的生活情感连接，从而力挺TA的理想生活。仅从今年的主题「一起挺你，尽情生活」来看，我们就不难读出：天猫希望成为与消费者共度难关的打气者，后疫情时代的生活加持者。

在操刀本次天猫消电双11品牌创意输出时，赞意从货品创意、事件营销、趋势打造三大维度入手，为天猫消电打造了系列强创意内容输出，以半娱乐半卖货的趣味内容撬动营销杠杆，实现带货与品类心智建立的双重目标。

一、「新来电提醒」

制造单品卖点的独家记忆

消费力就是生活力，上天猫买消费电子产品为生活充电，既是在传递生活信心，也是为生活蓄力。

面对“品类繁多，细分各异”的庞大货品家族，赞意为天猫消费电子大品类打造了“新来电提醒”主题病毒物料，以加深消费者对众多产品卖点的全面记忆。 视觉统一的货品海报如同权威“身份卡”，苍白无力的RTB科普被转变为年轻受众喜爱的消费语言，既直观展现了产品功能点及双十一利益点，为电商强势引流，又增强了货品的受众信任度、好感度。







比身份卡更能刺激感官的，是每件货品的魔性视频。在这些迷你剧中，尖货与消费者进行了有趣互动，诙谐幽默地诠释了货品在生活中像段子一样的使用场景。

二、「发电官联盟」

直播带货，破次元壁对话年轻受众

如果说货品是生活来电的电源，那打造货品的总裁们便是电磁场中的能量主理人。CEO们放下身段扮演卖货打工人，赞意结合此反差萌的标签，提出策略：将直播总裁团打造为电力十足的“发电官联盟”。

“发电官联盟”自带品牌背书，他们是了解产品的尖货缔造者，也是令人眼前一亮的新主播，权威性与趣味性的双重加持，再次助力潮电品牌高效圈粉年轻粉丝。

三、 「新电感应」

打造偶像级货品，助力五大趋势成团出道

为了给天猫潮电品类玩、美、懒、潮、养五大趋势做更生动的注解，围绕「玩出新鲜」、「美不设限」、「以懒为荣」、「自带潮感」、「养即正义」五大趋势词，赞意萌生“像打造偶像团体一样打造货品，送潮电成团出道”的创意思维，以实现带货与品类心智建立的双重目的。

围绕核心创意“新电感应”，以产品为核心，由分散到总体，天猫潮电品类五大趋势，被打造为 “潮电爱玩团”、 “潮电爱美团”、 “潮电懒物团”、“潮电潮物团”、 “潮电养生团”五个自带出道宣言的潮电天团。

现实偶像团体已有的出道装备，潮电五大天团当然一样都不能落下。为此，赞意帮助天猫联合虾米音乐、天猫精灵和国内一线电音制作厂牌，为五大潮电天团量身打造了「出道战歌」等系列创意物料。

天猫变身DJ，电器音效穿插其中，魔性神曲搭配mv洗脑画面，再强势结合流行应援文化、魔性基调以及必要的货品露出，既凸显了天猫消电潮酷的调性，又巧妙将五大趋势与产品同时释出。

天猫消费电子双11社会化营销涉及类别繁多，货品数量庞大。在帮助商家讲清货品、帮助天猫建立用户深度情感连接，收获可观流量的同时，更向消费者传递了正向价值观。深度复盘品牌、平台、以及受众在本次campaign后的留存所得，赞意告诉我们，真正体现营销价值的案例，不仅仅需要创造力完胜，更要求营销者兼顾多方，纵观全局。