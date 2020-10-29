京牌大赏第二季：联手五大品牌发布短片，让热爱发声

“热爱”是什么，一千个人有一千种声音。他们说：热爱是勇气，热爱是可能，热爱是启程的初心，热爱是坚守的决心……热爱，让我们在一起。

取“金牌大赏”的谐音，2019年京东推出创意大赛 —— 京牌大赏。今年10月28日~10月30日，#京牌大赏# 第2季热爱创意大赛全面上线。此次，京东联手海尔、护舒宝、iQOO、金领冠、心相印五大品牌开了家“电影院”，推出短片及海报，演绎热爱，让热爱发声。

1、iQOO：KPL幕后玩家

台前是横扫全场的冠军战绩，幕后是每月300小时的重复训练。短片集合了由诺言、灵儿、刘垚等KPL大神们组成的热爱联盟 ，再现他们台前幕后不断突破自我的心路历程。

生而强悍就是这样，快跟随他们一起热血前行！

2、金领冠：传承

台上的手眼身步日复一日，家中的生旦净末难上加难。传承国粹魅力与母爱，同时守护中国未来。

伊利坚持18年母乳研究，打造了#中国专利好配方#的金领冠。

3、海尔：出发

芸芸众生里，有多少人为热爱选择从一而终？

短片讲述的是小女孩从儿时开始学习打排球、到一步步成为排球教练的故事。因为热爱而全心投入、挥洒汗水，不经意间排球早已融进了她的生命里。（片尾更有中国女排主力丁霞的彩蛋哦~）

4、护舒宝：我就是女生

女孩子别逞强、女生就别太过火了……对于女性的刻板印象从未停止，所以短片向我们展示了街舞女孩、宝妈、汉女萌妹、唱跳歌手跟随热爱，打破偏见的片段。

不仅如此，护舒宝还邀请到了自家品牌大使乃万出镜，并邀请网友展开话题讨论，Get同款无感保护的护舒宝液体卫生巾~

5、心相印：逐梦

是选择站上那追梦的舞台那一刻，是纯粹喜爱音乐的热诚。

用热爱活出自由自在，致青春又热爱的人。