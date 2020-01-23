优必选科技：悟空“触电”说唱，56民族科技有点炸！

祖国70周年生日，优必选准备了一份生日大礼！

2019年，是新中国成立70周年。民族科技企业优必选，想要送给祖国一份充满“AI”的生日礼物。

优必选携手中央美院，达成神仙跨界合作。一个是中国人工智能行业独角兽，一个是中国顶尖美术艺术学府。双方经过反复打磨，为悟空机器人量身定制了56套民族服饰。

56民族悟空的诞生，同样经历了九九八十一难。56民族文化博大精深，如何提取各民族最具代表性的文化元素？悟空构造与人体结构不同，如何设计出符合机器人构造的服装？传统的手工技艺，如染织、刺绣正面临失传，如何采买到心仪的面料？历经6个月的持久战，央美团队经过海量资料整理，汲取设计灵感；在深入了解机器人运动工学的基础上为悟空量身设计；和采买团队反复沟通，甚至手工制作面料。悟空成功穿上了56民族服饰，赶在祖国70周年惊艳亮相！

56民族黑科技，悟空freestyle给你听！

用科技的力量，赋予沉睡的民族文化新的的生命力，是我们在这个时代，能做的最伟大的事情。优必选推出56民族悟空，通过致敬布道56民族黑科技，用最AI的方式献礼国庆70周年。

如何向更多人科普56民族黑科技？传统民族科技文化内容多且晦涩，对大众传播难以理解。要想得到传承和推广，必须以当下人们喜闻乐见的方式呈现。音乐，是最容易与大众沟通的一种方式。

我们将56民族科技文化中的建筑、工艺、服装、音乐、舞蹈、5个类别的内容杂糅融合，创造成一支极具爆款基因的音乐MV。少数民族建筑可以作为MV舞台，民族工艺品作为MV道具，服装、音乐、舞蹈成为MV的一部分。

优必选邀请维吾尔族歌手艾热作词作曲，打造一支民族潮音乐MV《悟空说》。用超级民族风搭配未来感电音，将【科技×艺术×民族文化】大胆融合碰撞。56民族悟空化身唱跳歌手，将56民族科技freestyle给你听！在国庆70周年的舆论环境，用国潮音乐MV与大众沟通，大幅度提升了品牌的关注度和好感度。音乐MV中推广56民族黑科技文化，体现人工智能也有温度与情怀，赋予品牌更加温暖的情感价值。

民族潮MV《悟空说》，自带科普和话题！

MV歌词，句句唱出爱国心声。“五十六个民族的组合，这是我的祖国。”在国庆70周年，用说唱让民族自豪感燥起来！歌词云集56民族黑科技知识点：“鱼皮衣的柔韧丝滑出自赫哲，刀法刁钻的高山族艺术木刻……”，潜移默化地对大众进行了科普。编曲融入韵味醇厚的京剧唱腔、低回婉转的马头琴，清脆空灵的江南笛子，加上极具张力的电音节奏……让人一秒上头！

MV场景用心，舞美场景炫目。6大场景艺术化还原民族黑科技，比如用传统布料搭建的民族织染、纺织场景，还有中国的祥云图腾，抽象版的碉堡、吊脚楼等建筑瑰宝……每个场景实景拍摄，只为呈现最好的效果。

56民族悟空在MV中大秀精湛舞技，动作融合少数民族标志性舞蹈元素。行云流水的舞蹈动作，展现出悟空机器人的生命感、潮流感和科技感!

质感内容出圈，获大众口碑和权威认证！

《悟空说》以音乐原生圈为传播源头, 凭借有质感的内容和艾热明星流量加持，快速扩散至娱乐、新闻、科技等不同圈层。MV上榜QQ音乐MV巅峰榜TOP4，总播放量达1000万+，获得大众良好口碑！还被核心权威党媒人民网转发，并点赞优必选的AI创新。





写在最后

通过56民族悟空，连接过去民族科技和未来AI科技，以此传承民族创新DNA。优必选借国庆70周年献礼《悟空说》，成功提升大众对AI领域的关注度以及品牌好感度。让更多年轻人AI上民族科技，AI上优必选！