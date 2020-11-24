广汽讴歌品牌微电影《不一样的父亲》，致敬每一位“异行者”

《不一样的父亲》



广汽讴歌携手影帝胡军 、百花奖最佳新人韩昊霖发布首部跨界品牌微电影《不一样的父亲》。短片中父亲坚持走路送儿子上学，一起探索新的路径，引导他坚守自我、不随波逐流。故事温情感人，很好地诠释了“I’M DIFFERENT.异行者”的品牌世界观。

林晓宇的爸爸很“奇怪”，每天走很远的路去送他上学。他总说，路是走出来的。无论是刮风、下雨，时间再赶，书包多重，父亲总是带着林晓宇换不同的路走。

这天，前方道路施工，面前的路暂时走不通。

“爸爸怎么办啊？”林晓宇问道。爸爸没有直接给出答案，而是引导他自己找到另外一条路。

父子俩走到校门口，林晓宇却被同学嘲笑家里没车接送上学。林晓宇对爸爸为什么不愿意开车送他上学感到不解。

晚上，他偷偷钻进爸爸的车里，迷上眼睛满足地躺在后座上。

被父爸爸发现后，父子二人在车库里对白天的事展开了交流。

“爸爸，别的同学都坐车上学，我也想跟他们一样。”

爸爸回应道：“为什么要跟别人一样呢？每个人都生来不同，所以自己的路就要有自己的判断”。

其实，在上学的路上，父亲会引导林晓宇在户外如何辨别方向、认识苔藓。

“这样，你才是与众不同的林晓宇啊”，爸爸对“走路上学”作出了解释。

在参加学校郊游时，林晓宇和另外两位同学去森林里寻找从高年级同学口中得知的“秘密基地”。结果却并不理想，三人在森林里迷了路。

太阳快要下山了。发现三人失踪后，老师和家长心急如焚。

好在，林晓宇曾和爸爸在上学路上做过户外辨识方向的实践。最终，他带领着两位同学走出了森林并老师会和。

驱车赶来的爸爸，见到林晓宇后没有责骂，还和他做了一个击拳仪式以示认可。林晓宇如愿坐上了爸爸的车。

“有什么话要跟爸爸说吗？”，回家路上爸爸先开启了话题。

“我现在觉得。我跟别的同学的确不太一样，感觉还挺酷的”，林晓宇回应道。

“你就是你，不要盲目地跟随别人。”

“凡事呢，都要有自己的感受和判断。”

在车上，林晓宇梦到了自己大学毕业当天，爸爸问他今后的路打算怎么走。他表示要去西部支教一年。爸爸表示支持后，将车钥匙交给了他并说道：“就让他陪着你一直走下去吧”。

结尾视频文案： 人生有很长的路要走 希望你能和我一样 做一个内心笃定，拒绝随波逐流的异行者 掌控自己的人生，而不被他人左右 坚信自我的信仰，而不向世俗妥协 充实人生的阅历，而不屑表面浮夸 敢于走别人没有走过的路 去收获别样的风景