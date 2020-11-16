腾讯公益H5《最后一堂课》，关注乡村儿童教育

原标题：在山区，每堂课都可能是最后一堂课

《沉默的真相》里有这样一幕，年轻的大学生侯贵平来到乡村支教，整个学校只有3个老师，不同年龄的孩子们在一个教室上课，最大的孩子有十几岁，最小的只有几岁。

如果你有了解过偏远的农村，就知道这不止是演戏，这就是存在的真实现状。

据统计，中国有超过60%的儿童生活在乡村，其中的16%还生活在贫困乡村地区。

由于这些地区条件艰苦，教育条件落后，每年愿意到乡村任教的老师不足10%。

即便是那些就读公费师范学校，毕业后被分配回家乡偏远农村任教的老师，有时候也很难留住，令乡村学生的学业倍受影响。

“我记得我的英语老师，年轻有活力，她教的英文课挺有意思。可是没有多久，她就离开了，我们那个时候多想让她留下来啊！从此，我们再也没有英语老师……”

女孩稚嫩的脸上满是沮丧。

这些贫困地区的孩子们，天真质朴，渴望有一个不会离开他们的老师，能在他们求知若渴的年纪里传道受业解惑，填补他们的空白。

近年来，英扬传奇坚持用创意的力量推动善意的传播，借助”我是创益人“公益广告大赛的平台，让公益发挥更大的社会影响力。为了帮助这些乡村孩子们，我们联合腾讯公益慈善基金会、腾讯广告和CDC，创作了一款公益H5《最后一堂课》，这也是2020”我是创益人“公益广告大赛获奖作品之一。

老师在离开前给孩子们上了最后一堂课，“人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁… …”

因为老师的离开，孩子们清脆的朗读声一直停留在了这句“苟不教，性乃迁”，他们的学习停滞不前。

我们希望用这样的场景，唤起公众对乡村孩子教育的关注，为孩子留下老师，让课堂里的朗读声继续嘹亮。

扫描二维码，帮乡村孩子们留下好老师！

（数英网APP用户需点击放大二维码，长按识别）

