日本魔性防疫宣传片：和木村拓哉一起继续对抗病毒吧

2020年的冬天来了，困扰全球的新冠肺炎依旧没有得到最好的缓解。

为防止病毒再次在冬日肆意传播，杰尼斯事务所（日本著名艺人经纪公司事务所，以推广男艺人及男性偶像团体为主要业务）设立的公益项目“Johnny’s Smile Up！Project”于11月24日正式开启了全新活动——「AITSU」，用以向民众宣传预防及对抗新冠肺炎和各种传染性疾病的正确举措。

首先，他们创造了一个身高210厘米，惯用右手的神秘角色“AITSU”，然后邀请一名旗下艺人扮演该角色并拍摄了一支魔性防疫视频——《Smile Up! Project 〜つづけよう、感染症対策。〜 AITSU》（让我们继续对抗传染病吧！）。视频中，由艺人扮演的AITSU头戴巨型拇指头套，在室内外等各个场合运用夸张的肢体动作向我们演绎应该如何继续进行正确防护。

场景一 继续佩戴口罩

场景二 勤洗手

场景三 继续坚持手部消毒

场景四 继续保持通风

场景五 继续保持社交距离

视频与海报一经释出，粉丝们就陷入疯狂猜测，这个奇怪、看起来甚至还有些可怕的拇指人究竟是谁？

最后，官方揭秘——这个无表情的拇指人“AITSU”，背后扮演者是男神木村拓哉！并上传了一则幕后视频，由木村拓哉本人呼吁大家要进行正确防护。

AITSU 视觉海报