第57届金马奖：在「前往明天的路上」，成为彼此的光

第57届金马奖颁奖典礼已于11月21日落下帷幕。今年金马奖以「前往明天的路上」为主题，希望在疫情的灰色背景下指向一个更正面、充满希望的未来。

预告片、颁奖典礼片头以及奖项动态设计三支短片，展现了疫情下人们的生活状态、抗疫场景以及人与人彼此温暖的瞬间。今年，主办方采用了共创的方式来制作短片，视频中有不少画面来自网友提供的素材。

总的来看，今年的金马奖比较特别。

一、预告片「金马57，我们不缺席」

街头不再热闹，生活出现停滞。但人与人之间的情感没有改变，失去也让人更加学会了珍惜。主办方在预告片中，一方面传递出了照常举办的坚定；另一反面，展现活动的筹备场景和各方的努力， 鼓励人们“成为彼此的光”。

短片由时空号映像制作，旁白来自桂纶镁。

视频文案 嘿，准备好了吗 当世界被按下暂停键 再喧闹的街头也变得无声 在被迫放手前 我们紧紧待在彼此身边 沉淀许久 日子也多了些留白 学会失去 更懂得珍惜身边所拥有 于是我们等待 等待前往明天的路上 人的一生由许多回忆组成 相信照片停格的瞬间 那些消失的也都回来了 还好 我们都完整保留下那颗凝聚的心 像是怪胎 少了腿依然能找到同伴 不谈风不谈雨 像是老同学聚在一块 谈着说不尽的往事 身旁每一位的名字 都早已深深刻进心底 缺席的人 有着不能碰触的心事 不缺席的我们 庆幸还有彼此 嘿，准备好了吗 在盼到镜头前 让我们成为彼此的光 金马57 我们不缺席





二、颁奖典礼片头「前往明天的路上」

从空无一人的电影院到疫情中生活里的点滴，镜头仿佛在告诉我们，“金马57”的故事也是社会故事里的一帧。它也将记录社会，携手共赴明天。

该短片由JL DESIGN 团队制作。

视频文案 这些日子里，你好吗？ 2020一场疫情改变了世界 不变的是生活仍不断往前 故事正持续在我们中间发生 像一道道微光照亮前方 金马五七 从这里开始





三、金马奖颁奖典礼奖项动态设计

这是一支与大众深度共创的短片。

制作团队JL DESIGN 从数千份大众提供的生活影像中，挑选出了与各类奖项的主题和概念相契合的片段，制作出了这支群像短片。

视频中，平凡的个体、温暖的瞬间、感人的互动，成为了最佳男女主角、最佳影片、最佳原创剧本等头衔的获得者。这既是对过去一段时间里社会大众所付出的一种肯定，也寄托了对美好未来的希冀。

最佳动画短片《温暖的手》 最佳剧情短片《爱没有距离》 最佳动画长片《去看电影》 最佳纪录片《纪录真实》 最佳音效《防疫新生活》 最佳剪辑 《在路上》 最佳动作设计《说走就走》 最佳造型设计《也是一种潮》 ……

主视觉海报