京东：五条人的火锅法则

原标题：京东：五条人吃火锅的样子，很迷人

秋去冬来的十一月，京东如期举办第四届火锅节，邀请炙手可热的广告界新星：五条人，带来了一支迷人的短片！

一、怎么吃

接到brief，有个问题浮现在会议室上空：「火锅的故事还能怎么说？」

火锅的地域差异？火锅热血沸腾？火锅温暖人心？这都没错，可也都不新鲜。正是因为火锅太过市井，这些特质都成了火锅自带的专有属性，说多了，都觉得矫情。

这个时候，客户及时地让我们知晓了京东火锅节的相关利益点，总的来说，放心靠谱的新鲜食材+大到夸张的折扣，让公司的吃货们虎视眈眈地锁定了京东火锅节。

是的，民以食为天，对于吃，这些足以打动人心，无须其他天花乱坠。

于是，我们一致决定，不如来呈现一顿自然而享受的火锅吧！

二、谁来吃

好吧，我们承认，请个路人甲乙丙来吃火锅，你大概率是不会关注的。那找谁来吃呢？

他得是市井的，天生自带好感与喜感的，自然不造作的，有一定认知度的。害，我们说的不就是今年广告接到手软的五条人嘛（绝无拉踩，如有其他雷同艺人请见谅，期待下次合作）！

刚好五条人来自汕尾，紧挨着靠牛肉火锅闻名全国的潮汕地区。于是，在看过众多五条人出演的广告之后，我们和客户又一次达成默契：我们要让五条人回到他们最熟悉的地方-真正属于他们的市井街头。（此处也无拉踩，其他同行拍的五条人也很好）





三、怎么拍

真的真的真的不想让五条人有被绑架的感觉！！！！！

在和导演商量后，我们做出了一个破天荒的决定：告诉五条人，只有关键词，没有台词，他们爱怎么说怎么说，爱怎么演怎么演。

这个决定有点大胆，但是我们真的不慌。

因为我们很清楚，五条人对于大众的魅力，在于他们身上那股自然而市井的迷人气质，他们随性不羁，却仿佛离你很近，会跟你说着蹩脚的英语，你甚至都不清楚，他们的一个眼神一个动作，为什么会让你脸红。

就让迷人的五条人，告诉你京东火锅节到底有多么好吧。这些足以打动人心，无须其他天花乱坠。

附1 听说五条人和导演在片场玩得很嗨

附2 客户督促我们不断精进的视觉物料

1、KV篇

客户最初想要的涂鸦风格——

希望加入我们邀请的五条人及其他KOL。





人物细化

Final版本

2、Icon篇

Icon的演化

Final版本

3、套拍海报篇

套拍海报草稿

表情状态

出街Final版本

好了，2020的最后一个月，希望有一顿火锅能带给你最贴心的慰藉。