中国银联“银联卡动态权益”Fun圈联盟活动传播 

2019年，美洋为中国银联成功打造银联卡礼遇高端权益品牌“Special U”，同年6月，中国银联为了促进持卡人用卡，围绕“多用卡、多权益，多乐趣”的理念，推出的持续性权益活动——动态权益子品牌“Special Fun”，同年7月，“Special Fun”首期动态权益活动“U星召集令”上线，并取得了不错的反响，品牌希望乘势推出第二波权益活动，从而收获更大的成效。

目前Special U高频用卡人群主要是以90后00后为代表的Z世代人群，他们热衷于悦己消费，且对于有趣对味的活动内容青睐有加，反观针对个人玩法的首期活动，活动趣味性的不足导致了活动成效对于权益价值的强依赖，由此我们希望本次活动能够突破传统的单人组团活动，创新“组团玩法”，用户三人组团更易获得奖品，且人人有奖，吸引活动参与者自发引发用户之前的相互邀请参与。

活动名称定为 “FUN圈联盟”，FUN圈，饭圈，现代互联网用语。用FUN圈来形容银联卡粉丝聚集，通过活动H5、亮点海报、MG动画等内容形式，不断创造用户之间的分享内容，实现活动的告知与传播。

玩法设置：结合年轻人群中热度较高的“饭圈”文化，提出“fun圈联盟”的活动主题和游戏机制，如盟友礼品共享、联盟打卡早达标、分享得分等，促进年轻用户间的组团邀约，推动私域链接，有效促活。

传播前置：因为活动需要提前报名参与才能获得大奖，因此我们重点进行一阶段预热期的传播，以多样化的内容形式进行活动规则的告知。

社交玩法：围绕“组团打卡，有FUN同享”的概念，多样化传播内容持续输出，在讲清楚活动的同时，强化用户之间的互动性，驱动用户分享组团。

一阶段预热：FUN圈联盟是什么？——告知规则，降低理解难度

1、活动H5页面

作为活动的参与主渠道，以长图首页的形式，将活动规则与各项权益介绍清楚。

2、 亮点微海报·《FUN圈联盟》

提炼活动的五大亮点“组团、达标、好友助力、盟主积分和奖品”，强化活动利益，在预热期就在持卡人心中建立对活动的关键点认知。

3、MG动画·《FUN圈联盟》

简单扼要介绍全新动态权益来了，描述本次活动的规则、参与方式，号召银联信用持卡人参与，落版与Special FUN动态权益关联。

4、动态权益上新预告·《解密FUN圈联盟》

将活动规则化解成持卡人最关心的问题，一一进行解析，“FUN圈是什么？如何攒积分？为什么要联盟？如何参与？”。降低理解门槛。

二阶段持续：寻找你的最佳盟友——趣味化多角度宣传，促成社会化传播

1、联盟玩法正式开启·《组团挑战赢好礼》

从组团联盟的重要性角度切入，宣传“FUN圈联盟”玩法亮点；告知动态权益正式开启，说明游戏玩法、积分规则、用卡场景，呼吁大家快来参加。

2、趣味H5·《测谁是你的默契盟友》

测试易挖掘人性探索欲，激发用户参与兴趣。我们让用户测一测朋友圈中你和朋友的默契度有多少，分享链接邀请朋友测试……根据结果，引导用户前往FUN圈联盟活动页面。H5需要产生分享才能完成双方匹配，提高了H5的社交性和传播性，也成为FUN圈联盟活动的引流入口。

3、消费场景攻略·《高能攒分玩法》

通过场景化消费切入撰写，引导告知客户可以在哪些地方结伴而行，刷卡消费……从闺蜜、基友、家人、学生舍友等消费用卡角度，鼓励动态权益用户消费攒积分，宣传“FUN圈联盟”活动。





三阶段总结：活动参与数据——巩固活动品牌

1、总结长图文·《FUN圈联盟大数据》

提炼活动数据，用关键词说话。主要分为“活动参与量数据”和“你不知道的趣味数据”，展示活动成果，赢得用户好感。

本次活动累计参与人次30w+，较首期动态权益活动增长58%。