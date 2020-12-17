梦妆开启美肌新能量，迎接无限可能

随着5G时代的到来，给人们的生活带来了全新的体验，

而同样发展迅猛的护肤品市场，是否也能走入5G时代，帮助更多女性有效且高效的创造逆龄美肌。

爱茉莉旗下护肤品牌梦妆就是这样一个自我革新的品牌，首次将5G概念延伸到护肤界，为消费者提供开启多元化护肤新体验。

一、进击的梦妆，鲜花成分的科技全进化

5月初，我们接到了客户爸爸的brief ，要为梦妆全新上线的山茶眼霜打造新颖的传播概念，以此帮助新品眼霜创造关注度。

来自韩国的梦妆，一直以来其「鲜花成分」是品牌与消费者沟通的一大核心亮点，而我们发现随着消费者对护肤品类专业需求的增进，单一的产品成分强化已经无法打动到她们，我们决定打破品牌在消费者心目中的固有印象，将传播视角投放到产品功效上，为消费者再塑品牌专业印象，显然，这对我们来说是一次全新的尝试，也是一次不小的挑战。

二、梦妆携社会关注性话题，实力出圈

我们对梦妆全新上线的山茶花眼霜展开全面分析，其全新的升级配方在改善细纹、眼袋、黑眼圈、浮肿、干燥5大眼部问题上有了明显的提升，效果全新添加的五种多肽成分，在短短三周内即可实现强效抗老。

基于此，我们为新品的升级点归纳为“更全面、更高效、更快速”，为了给功效一个更加通俗、具体、形象化的表达，我们决定借势一个具有社会性关注，以及消费者容易理解的科技来背书产品，塑造产品全新形象。自此，梦妆全新上线的山茶花眼霜也有了一个更加独特的昵称：梦妆5G大眼霜。

三、从产品层面深入链接5G技术，让5G概念不止停留于口号

随着5G元年的到来，消费者的出行、购物、娱乐都在慢慢迎来一个全新的 5G 时代。随即而来的5G热点营销，也看得大家眼花缭乱，众多跨界5G创意也得到了大家褒贬不一的点评，而最常见的就是将其作为品牌噱头来炒作一番。

梦妆深知想要借助5G概念突围，仅仅玩着文字游戏是不可取的，因此我们选择从产品层面更深层次的去链接5G，借由5G来更好的关联产品，让消费者借助5G概念能更快速的去认识梦妆全新上线的山茶花眼霜的全新功效。

剖析5G技术的三大特点：广覆盖、低延时、高速率；



结合我们为梦妆山茶花眼霜提炼的三大功效：更全面、更高效、更快速；

“更全面”即产品应对五大眼周问题的全面功效，与5G全面广域覆盖的特点相契；

“更高效”梦妆全新添加的五大多肽成分，将抗老成分的浓度提升了23倍，对应5G的高效传输；

“更快速”则是产品3周见效的超快速度，与5G的高速特点相容。

5G技术特点简洁清晰地呈现出梦妆新品眼霜的RTB，当然产品的五大维度功效（改善细纹、眼袋、黑眼圈、浮肿、干燥）亦是“5”G概念的进一步呈现。

在为梦妆找寻到最贴切合适的传播载体后，我们又是如何将属于梦妆的“5G”概念传递给更多消费者的？

5G男孩携手5G眼霜

在“流量为王”的全新营销时代，想要让一款新品进入大众视野，并形成有效传播、占据流量，仅靠全新概念不足以抢占话题与流量高地。

于是我们基于5G这一传播载体，打造了一场“5G式营销攻略”让更多消费者关注进来。

为了在短时间内引爆5G战略，收割最大流量，我们找来了自带热搜体质的“大厂男孩”——小鬼王琳凯。他机灵跳脱，无惧挑战，不但具有对未来科技感的敏锐嗅觉，又拥有绝佳的眼神表现力。小鬼王琳凯5G护眼官的身份释出后，充分发挥其助力作用，借助粉丝经济进一步扩大辐射范围，并锁定多样化渠道，联动线上3大社交平台进行同步发声。

四、全民开黑G速种草

1、 从“Z时代最聚集”的社交平台

微博G速引爆

我们首先借助微博平台通过释出官方海报、TVC、表情包等多样化明星物料开启新品概念传递，设置互动解锁等模式，层层递推，以期借助粉丝经济打通从内容营销到效果的转化路径；并结合“万物皆可5G”风潮，从产品特征到明星活动，不断强化5G护眼概念，助力新品上市。

携手梦妆5G护眼官小鬼王琳凯打造全新5G大眼霜概念片

人生就像舞台

每一秒都要全情投入

专注应对

眼神也要细致入微

锁定全场目光

放大双眼

不错过每一个瞬间

2、泛娱乐视频平台抖音接力，

借势网综发布会，赋能G速转化

抖音直播都看腻了，那就来一场的网络综艺性的新品发布会换换口味吧！

梦妆选择在抖音平台首次以网综形式开启新品发布会，更邀来自带综艺感的陈赫加盟，联手品牌代言人小鬼王琳凯为新品直播赋能，两大酷盖不仅同台Rap竞技，更在线秀“舞技”，“眼”技大PK，超趣味性互动不仅赚足眼球，更具象化地向观众呈现5G 大眼霜“更快速、更全面、更高效”的大眼功效，超高流量让首次入驻抖音的梦妆关注度居高不下。

在整场发布会中，梦妆将5G概念贯穿始终，同时也借助首次入驻的品牌抖音小店，让消费者得以在发布会中实现边看边买，创造流量变销量的G速转化，再次点题5G，让所见所爱即所得！

3、小红书强势种草矩阵，

真实口碑+体验派送，实现G速增粉

从概念输出，到偶像助阵，再到网综发布会，充分运用当下年轻人的关注点及触媒习惯创造多层次且高频率的沟通机会。

最后一步，借助小红书种草做好口碑沉淀，也不能懈怠。将种草做到真实有趣，无疑是需要在营销过程中花点巧思的。因此，这一次我们以新品福利的方式，让福利与种草有机结合。借助“新品体验测评”这一话题，进行1000份新品正装体验派送，邀请1000位粉丝担当梦妆5G新品体验官，并以发布图文笔记方式进行真实口碑积累，以落地的真实功效助力新品实现口碑及声量双突围。

五、写在最后



近年来，美妆品牌功效的呈现在消费者心目中占据着越来越重要的地位，梦妆此番在顺应大趋势环境下，结合新品山茶眼霜上新之际，改变了长久以来以「鲜花成分」为核心的沟通焦点，将更具象化的产品功效带到消费者面前，并通过对产品的深度洞察，借助5G概念，用消费者容易理解的科技为产品背书，在强化产品功效的同时，更赋予产品深刻的记忆点，成功重塑产品全新形象。