迪奥：旷野男士香水广告，感受令人叹为观止的美

神秘的“西部旷野”是DIOR迪奥一直在展现的广袤之地，它点燃灵感与自由。停下脚步，深深呼吸，沉淀内心，归于自我。

当日暮奇幻时刻悄然而至，神秘气息瞬间释放。暗蓝的天色下弥漫着原初自然的琥珀调木质香气，引领你回归自然之境。喷洒DIOR迪奥旷野男士香水系列，远离喧嚣，驰骋于旷野！

与DIOR迪奥一起深呼吸，探寻广阔旷野的自由和魅力。

1、冲浪运动员 Harrison Roach

倾听自己的内心，跟随DIOR迪奥一起感受波浪的轻轻拍打。在此，和Harrison Roach一起远离喧嚣，沉淀内心，探索他与大海的羁绊。

跟随DIOR迪奥，与冲浪运动员Harrison Roach一起感受远离都市喧嚣的海岸。在那里，他追随海浪，留下帅气身姿。

2、牧人 Jakob Von Plessen

和DIOR迪奥一起深入壮美沉寂的高原。Jakob Von Plessen不愿受困于父母为他安排好的人生，追随儿时英雄南美高乔牧人们(GAUCHO)的步伐隐居于此，与骏马们一同驰骋。

挥别繁华与嘈杂，与DIOR迪奥一起跃马驰骋，前往辽阔壮美的高原，感受令人叹为观止的旷野之美。

3、攀岩者 Ethan Pringle

见证Ethan Pringle怀着非凡的勇气，以优雅的姿态抵御虚无，勇攀又一座高峰。

DIOR迪奥相信克服一切困难的力量。Ethan Pringle以自己的双手攀登约塞米蒂国家公园(YOSEMITE)的传奇岩石峭壁。他不断征服全新的攀登线路，追求身与心的更高境界。