景德镇出了本新华瓷典！

景德镇，中国瓷都，你一定听说过。但我相信你对于他的概念，还停留在青花粉彩颜色釉这些传统的工艺概念上。

而今天充分拥抱互联网的景德镇，我相信你一定没见过。

聚划算卖空，决定以一场卖空景德镇的行动，刷新大众对于景德镇的固有认知。而这次上架的商品，被收录于一本特别的瓷典之中。你没看错，就是一本瓷典！

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作为新瓷器时代的注脚，我们制作了一个高2m，宽1.4m的艺术装置——“新华瓷典”，在景德镇陶瓷新闻发布会当天进行展出。装置以“珍藏瓷”“新国瓷”“新艺瓷”“文创瓷”四大类别贯穿始今，记载了瓷都千年的传承与创新。符合产业带标准的品牌商家均拥有自己的专属“瓷条”，凝聚所有的创新力量，呈现出一个全新、立体的景德镇，以宣告新瓷器时代的到来。

全书以青花调性进行设计，致敬景德镇名瓷青花瓷。

每一件收录的产品，都是新瓷器时代结下的硕果，也是新瓷器时代的见证者。

新瓷器时代的景德镇，不再只是在历史上和记忆中拥有姓名，也要在现代日常生活中闪现光彩。

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除了大型艺术装置“新华瓷典”外，为了这次卖空行动，我们还特别烧制了一套精致的瓷书。拜景德镇高超工艺所赐，所有的内容被烧制在薄度仅为一毫米的瓷片之上，集“白如玉、薄如纸、明如镜、声如磬”的美好于一书，尽显景德镇好瓷器之美。

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发布会当天，景德镇市副市长孙鑫还亲自走入聚划算官方直播间，变身“带货主播”，面对一件件精美的景德镇瓷器，娓娓道来背后的创作故事，仿佛一秒钟将观众带入这个历史名都的情境中。

在直播中，人们见证了国礼级别重器的精雕细琢，更有价值138w的稀罕瓷器同步上架热售。

聚划算卖空联合景德镇，助力传统陶瓷产业。完成数字化转型与大众认知焕新，一本新华瓷典，录入的不仅是景德镇今天的艺术成就，更有景德镇勃发的创造力。这是对瓷都的一次致敬，也是一场陶瓷产业的“破冰行动”。相信未来还有更多瓷条会被一一收入，让这本瓷典更为完整。

创作企业名单：

广州天与空广告有限公司

创作人员名单：

CEO 总经理：孙江昆

Associate Creative Director 创意副总监：詹悰祺

Brand Manager 品牌经理：江珊

Copy 文案：林晓慧

Art 美术：周观梅