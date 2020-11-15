景德镇出了本新华瓷典！

景德镇，中国瓷都，你一定听说过。但我相信你对于他的概念，还停留在青花粉彩颜色釉这些传统的工艺概念上。
而今天充分拥抱互联网的景德镇，我相信你一定没见过。
聚划算卖空，决定以一场卖空景德镇的行动，刷新大众对于景德镇的固有认知。而这次上架的商品，被收录于一本特别的瓷典之中。你没看错，就是一本瓷典！
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作为新瓷器时代的注脚，我们制作了一个高2m，宽1.4m的艺术装置——“新华瓷典”，在景德镇陶瓷新闻发布会当天进行展出。装置以“珍藏瓷”“新国瓷”“新艺瓷”“文创瓷”四大类别贯穿始今，记载了瓷都千年的传承与创新。符合产业带标准的品牌商家均拥有自己的专属“瓷条”，凝聚所有的创新力量，呈现出一个全新、立体的景德镇，以宣告新瓷器时代的到来。
全书以青花调性进行设计，致敬景德镇名瓷青花瓷。
每一件收录的产品，都是新瓷器时代结下的硕果，也是新瓷器时代的见证者。
新瓷器时代的景德镇，不再只是在历史上和记忆中拥有姓名，也要在现代日常生活中闪现光彩。
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除了大型艺术装置“新华瓷典”外，为了这次卖空行动，我们还特别烧制了一套精致的瓷书。拜景德镇高超工艺所赐，所有的内容被烧制在薄度仅为一毫米的瓷片之上，集“白如玉、薄如纸、明如镜、声如磬”的美好于一书，尽显景德镇好瓷器之美。
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发布会当天，景德镇市副市长孙鑫还亲自走入聚划算官方直播间，变身“带货主播”，面对一件件精美的景德镇瓷器，娓娓道来背后的创作故事，仿佛一秒钟将观众带入这个历史名都的情境中。
在直播中，人们见证了国礼级别重器的精雕细琢，更有价值138w的稀罕瓷器同步上架热售。
聚划算卖空联合景德镇，助力传统陶瓷产业。完成数字化转型与大众认知焕新，一本新华瓷典，录入的不仅是景德镇今天的艺术成就，更有景德镇勃发的创造力。这是对瓷都的一次致敬，也是一场陶瓷产业的“破冰行动”。相信未来还有更多瓷条会被一一收入，让这本瓷典更为完整。
创作企业名单：
广州天与空广告有限公司
创作人员名单：
CEO 总经理：孙江昆
Associate Creative Director 创意副总监：詹悰祺
Brand Manager 品牌经理：江珊
Copy 文案：林晓慧
Art 美术：周观梅
数英奖参赛项目说明——天与空 ，创意代理商
【背景与目标】
景德镇以瓷都著称，在千年制瓷历史中不断创新、从未止步，用好瓷器开辟了一个又一个瓷器时代。互联网时代背景下，景德镇同样积极拥抱数字经济，引领行业走入“新瓷器时代”。尽管如此，依然有许多人囿于景德镇的历史地位对好瓷器望而却步。
于是，聚划算卖空决定以一场“卖空景德镇瓷器”的行动，刷新大众对于景德镇的认知。
【洞察与策略】
景德镇重回大众视野的机会点在于以精致工艺、艺术审美、灵活个性定制和文化附加值为特征的景德镇瓷器正契合了大众高品质、个性化和精神文化追求的消费升级需求。
景德镇以全然焕新的形象，引领行业进入「新瓷器时代」，代表着让瓷器以一种新的形式回归到中国大众的生活，重塑大众生活方式，焕新中国生活美学。更为增强消费者对景德镇产业带焕新的体感，打造“新华瓷典”的话题性事件。
【创意阐述】
聚划算卖空联合景德镇政府，以“新华瓷典”作为核心主题，发布区域公共品牌标准，并通过巨型艺术装置和瓷书，扩充景德镇声量，立体景德镇领先地位及形象，制造社会热点话题。
打造巨型艺术装置“新华瓷典”，全书以青花风格进行设计，致敬景德镇名瓷青花瓷。作为新瓷器时代的注脚。记载瓷都千年传承创新历史，产业带商家品牌拥有专属“瓷条”，一一收录新瓷器时代的创新力量。每一件收录的产品，都是新瓷器时代结下的硕果，也是新瓷器时代的见证者。
同时，还特别制作有“新华瓷典”瓷书，将所有内容烧制在薄度仅为1毫米的瓷片上，集“白如玉、薄如纸、明如镜、声如磬”的美好于一书，尽显景德镇好瓷器之美。
更邀请市长走进聚划算直播间，化身“带货主播”，更有138w国宝级瓷器加持，统一氛围。
【结果与影响】
本次项目上线即受到江西省省委、景德镇市政府以及阿里巴巴创始人马云高度关注，超20+媒体在线报道“新华瓷典”线下事件，“新华瓷典”巨型装置被永久收藏至景德镇市国控集团旗下老城博物馆内。
聚划算直播间直播当天观看总人次达到了15w+，点赞量达8w+，实现总成交量超260万元。