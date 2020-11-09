美素佳儿：超级辨便便

如果你第一次看到宝宝的便便是绿色时，你一定不知所措。事实上，8 成新生妈妈都对宝宝的便便一无所知。在中国，每 1587 对妈妈和儿童才享有 1 个儿童医生，妈妈想咨询医生便便的事，也变得很难。

美素佳儿联合百度 AI 研究所，根据医疗大数据，从便便的颜色、性状、变量三个维度，分析出宝宝便便的 6大类形态，并为妈妈们研发了一款 AI 识辨便便的工具，妈妈只要用手机小程序扫一扫宝宝便便，就能立刻识辨便便健康状态。6个生动的便便形象，生动清晰也消除妈妈们的过分担忧。当宝宝出现问题，也会给出及时预警，妈妈和宝宝可透过小程序（需下载百度APP使用），联系当地儿童医生进行在线问诊，甚至预约去医院就诊。

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数英奖案例展示——McCann 麦肯 上海+创意代理商



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创作企业名单：

麦肯·光明广告有限公司上海分公司

创作人员名单：



Sheena Jeng 首席创意官

Kevin Yuan 创意总监

Tima Wang 副创意总监

Moon Meng 美术指导

Yi Zhang 助理美术指导

Rae Shen 群客户总监

Denny Yu 制片