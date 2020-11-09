美素佳儿：超级辨便便

如果你第一次看到宝宝的便便是绿色时，你一定不知所措。事实上，8 成新生妈妈都对宝宝的便便一无所知。在中国，每 1587 对妈妈和儿童才享有 1 个儿童医生，妈妈想咨询医生便便的事，也变得很难。
美素佳儿联合百度 AI 研究所，根据医疗大数据，从便便的颜色、性状、变量三个维度，分析出宝宝便便的 6大类形态，并为妈妈们研发了一款 AI 识辨便便的工具，妈妈只要用手机小程序扫一扫宝宝便便，就能立刻识辨便便健康状态。6个生动的便便形象，生动清晰也消除妈妈们的过分担忧。当宝宝出现问题，也会给出及时预警，妈妈和宝宝可透过小程序（需下载百度APP使用），联系当地儿童医生进行在线问诊，甚至预约去医院就诊。
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数英奖案例展示——McCann 麦肯 上海+创意代理商
创作企业名单：
麦肯·光明广告有限公司上海分公司
创作人员名单：
Sheena Jeng 首席创意官
Kevin Yuan 创意总监
Tima Wang 副创意总监
Moon Meng 美术指导
Yi Zhang 助理美术指导
Rae Shen 群客户总监
Denny Yu 制片
数英奖参赛项目说明——McCann 麦肯 上海 ，创意代理商
【背景与目标】
如果你第一次看到宝宝的便便是绿色时，你一定不知所措。事实上，8 成新生妈妈都对宝宝的便便一无所知。在中国，每 1587 对妈妈和儿童才享有 1 个儿童医生，妈妈想咨询医生便便的事，也变得很难。
【洞察与策略】
在中国，每 1587 对妈妈和儿童才享有 1 个儿童医生，妈妈想咨询医生便便的事，也变得很难。
美素佳儿联合百度 AI 研究所，根据医疗大数据，从便便的颜色、性状、变量三个维度，分析出宝宝便便的 6大类形态，并为妈妈们研发了一款 AI 识辨便便的工具，妈妈只要用手机小程序扫一扫宝宝便便，就能立刻识辨便便健康状态。
【创意阐述】
美素佳儿联合百度 AI 研究所，根据医疗大数据，从便便的颜色、性状、变量三个维度，分析出宝宝便便的 6大类形态，并为妈妈们研发了一款 AI 识辨便便的工具，妈妈只要用手机小程序扫一扫宝宝便便，就能立刻识辨便便健康状态。6个生动的便便形象，生动清晰也消除妈妈们的过分担忧。当宝宝出现问题，也会给出及时预警，妈妈和宝宝可透过小程序，联系当地儿童医生进行在线问诊，甚至预约去医院就诊。
【结果与影响】
小程序上线20天，总曝光达5220万+，125万+人次小程序互动，目标达成率125%。