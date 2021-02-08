哔哩哔哩过年气氛组：奇怪的广播体操增加了

又是一个有些特别的春节，不少人都无缘回家。

在这样的环境下，B站不想再讲什么沉重的话题，更希望每个人不管在哪过年，都能够开开心心的，因而送来这个“过年气氛组”。

邀请了周六野Zoey、卢正义的雕刻时光、弹吉他的Miumiu、王广成Peter、演员管云鹏、机智的董浩叔叔、毕导THU、猛男舞团iconX一众阿婆主，带来了这套眼花缭乱的新春广播体操。

在送去快乐和祝福的同时，也真心希望每个人都能动起来，有个百毒不侵的好身体，毕竟在这个时候，健康比什么都重要。

如果累了一整年，就想趁着过年这几天好好瘫一瘫，那也没关系，特此为每个人准备了新春广播体操表情包，用它一样可以在亲友群里整活。

在微信表情搜索“bilibili新春体操”，说不出口的，就让小电视替你跳出来吧！

那些与广播体操有关的日子



2021年了，为什么还要做有关广播体操的创意？



如果去B站搜索广播体操的教学视频，就会发现它从没有远去。

满屏的弹幕里，有人用它来回望青春，感叹爷青回。

有人靠着它，在疫情期间每天锻炼，度过了难捱的隔离时光。

回想学生时代，充斥着被广播体操支配的恐惧。但它也不是一无是处：趁转身运动，偷看一眼隔壁班暗恋的同学；或是被课业搞到崩溃的时候，能在操场上透一透气；再或者故意做的松松垮垮，向世界宣告自己的与众不同。

把时间再往前拨：新中国成立之初，人均寿命很低。“增强国民体质、提升国民健康”就成了国家的当午之急。汲取多国经验，广播体操应运而生。

每天十点，全国几十个电台同时放送，全国各地的人们不管是在工厂还是田间地头，都会放下手中的事情，找到一片空地，操练起来。那时的热情程度，并不逊于今天粉丝的应援舞。

再后来，时代的浪潮汹涌而来。

到了80年代，蹦迪、霹雳舞迅速流行，广播体操失守，到最后，只剩下了校园这一块堡垒。

那片操场、那块绿草地、那片蓝天、那身校服，陪伴了每个中国学生十几年的青春。

除了强身健体，广播体操一直有着关乎未来期盼的命题，从“强身健体，保家卫国”开始，到“雏鹰起飞”、“时代在召唤”、“七彩阳光”、“舞动青春”。从始至终，广播体操都是一支应援舞，只不过它打call的是我们自己。

或许，青春会随着广播体操一同远去，但是永远对未来抱有美好期待的心情，不会离开。