威马汽车：你听说过六座的“二胎车”吗？

听说过“保姆车”，听说过“奶爸车”，但你听说过“二胎车”吗？

在汽车领域日益同质化的当下，为产品打上一个有记忆度的标签，是能够迅速占领消费者心智，实现产品定位上的突围方式。

在中国二胎生育浪潮下，如何才能为这台六座车打上“二胎”的标签，且看我们给出的两招答案。

第一招《采访篇》

用纪实的记录聚焦孩子视角

除了父母之外，二胎这个问题，也许对一胎的孩子来说更为敏感。

独生子女会想要弟弟妹妹吗？

而拥有弟弟妹妹的孩子们，他们的态度又是否有所不同？

这一支以孩子视角真实采访的片子，不止关乎情感营销，更关乎孩子的爱与成长。

来听听孩子们的童言无忌：

第二招《二胎battle篇》

用说出心声代替说教



当面对是否生二胎这个问题时，品牌方并没有选择站队，

而是将中国家庭对二胎的种种观点，以对立battle的方式中立的呈现在观众面前。

片中，双方人物都以各自视角，唱出了对二胎的心声，用真实的生活痛点，最大限度地引发观众共鸣。

飞奔的物价和小孩这台碎钞机，经济是二胎的必答题：

为爱付出的辛苦，都是值得的：

二胎引发的事业断层，是事业女性的焦虑点：

最好的教育是兄弟姐妹的陪伴：

最大化的共情

制造全民辩论场



在发布这两支短片的同时，社交媒体上也发起了#二胎生不生#的讨论。被切中共鸣的观众纷纷站队，发表自己的二胎心得。

在观众的讨论声中，那些关于二胎的萌点、痛点、泪点，交织成最真实最有看点的二胎心声。

说出他们的心声，才会引起他们发声：

从六座车到二胎车

创意背后是策略先行

自从2015年，中国全面开放二孩政策，30多年的独生子女政策宣布终结后，“二胎”就一直是一个社会议题。许多中国家庭基于综合考量，对于是否生二胎有着矛盾的想法，是对于圆满家庭有追求，同样也对二胎的未知和压力感到焦虑。

随着的二胎加入，也改变了传统的三代五口之家的家庭构成方式，威马EX6 plus作为以家庭为消费群体的六座汽车，便抓住了这一自带话题的社会议题，打造「二胎车」的产品印象。从不同角度，用两支风格和创意完全迥异的片子，从形式到情感层面全面打造破圈营销。

踩准痛点

才能制造热点

漂亮的路跑、中产式的生活、光鲜的车主，似乎已成了汽车广告的必备套路……在汽车营销同质化的时代如何完成策略突围，是这次传播的关键所在。

而这次天与空团队和威马汽车对传统汽车广告套路说了声不，精准洞察“二胎”这个80后家庭的话题点，以有自传播力和影响力的创意形式，让受众自然而然的参与其中，与受众进行了深度交流的真实对话，实现了品牌理念和产品印象的破圈传达。为行业在品牌营销领域创新，与受众圈层的长效沟通。

特别彩蛋

造车新势力威马汽车cgo专访

Q1：Hi Cindy，这条片子最原始的brief是怎样的呢？

我们不想要一条简单的产品片，而是希望借助于威马EX6 plus上市，能有一个呈现我们品牌价值观和产品核心信息的创意内容，去触及我们用户群体。

Q2：其实这支片子产品只露出了几秒钟，做出这个特别又大胆的决定是出于什么考量的？



我倒不是从产品露出时间去评判一只广告片。创意是否能打动人心？是否有洞察和逻辑？是否能让消费者产生共鸣共情和代入感？这些才是我的评价标准。

Q3：对于这条片子，威马想有着怎样的期待和反馈？

汽车行业和汽车广告一直都比较传统，观众对路跑式广告已经审美疲劳了，作为全新的智能汽车，希望打破消费者对于汽车营销的刻板印象，向消费者传递出年轻、有趣、轻松、包容、智能的品牌DNA。

再者，希望通过一个社会话题的切入，用创意给这款车打上一个比较强的标签。并能让新都市的年轻家庭消费者群体产生认知和达成互动，让大家觉得你的创意机智且不乏味。

Q4：在汽车营销领域，威马有一套怎样的见解？

我们坚持用威马原创的idea去打造自己的IP，团队会大量地参与到整个创意策划执行落地传播整合等各个环节。第一可以坚持品牌主张，第二可以时刻跟用户站在一起。和传统车企业不一样，这是一种更有互联网精神的工作模式。

特别是在当今预算有限的情况下，如何撬动传播成为最为关键的问题。这对创意的要求更高，需要创意本身具有自传播能力以及病毒属性，这也是我们大胆地触及“二胎”话题的核心原因。

当代消费者对创意的认知能力比原来要高出很多，他们会去接受好的创意，好的文案，更国际化的视角，所以如果消费者能够特别认可你的，我们营销出圈的能力也就会变得更强。

【创意团队】

执行创意总监：贺师洋

创意副总监：吴绍庆

资深文案：张少卿

资深美术指导：万书坤、沈千纳

品牌经理：Eden Yang

资深品牌组长：Kookie Jiang

实习生：Coco





【制作团队】

制作公司：HiCoolFilms嗨酷传媒

导演：Kevin Lee

副导演：Iris Zhang

监制：Jonathan Zhang、Hunter Huang

制片：章有声、曾昭然、Nicole Xu

美术：Junta Hou侯富贵

摄影：标、黎振豪

灯光：龙仁君

道具组：光仔、大贵

服化组：莫莫、毛毛、小敏、李红

后期制片：Moon

剪辑：波波

TC：许维达（8G studio）

Online：8G Studio

音乐：磐时文化

Mix：Fantasy Music Studio（非凡音乐）