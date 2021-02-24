为了招人，点维再拍三支“劝退”广告

从生存中获得最大成果和最大享受的秘密是：生活在险境中。 ——《悲剧的诞生》 尼采

又到招聘时。如上次视频一样，我们延续了悲剧基调来呈现几则小戏，自嘲和玩味了一局。（温馨提示：文末埋了个蛋！花絮大爆料，建议在隐秘角落观看~）

因为没有甲方，这更像是一次大酒将终的总结或即兴表达。演员和幕后工作人员都接近于处在某生产大队的篝火酒会中，单纯的、儿戏的、真诚的表演节目，彼此间都获得了快感。本该如此，谁过年不吃顿饺子呢？

《拍摄现场篇》



“生活在险境中”，对于我们的工作而言，这点很容易做到。虎口脱险是职业属性，所以在初期构思之时，自然不会产生“呈现载歌载舞”式的念头，即便呈现，也蒙不了我们的受众——那些跻身或打算跻身广告业的同志们，所以还是演丑角比较实在。

《加班灵异篇》

说回视频，其中的演员除小朋友和老人外，都为公司现役员工。他们大部分在工作中呈现一种专注而内敛的僧人气质，被强行要求出演后，半推半就的嘴脸和演出时所展现出的洞房般的状态对比强烈，“靠，这群人确实喜欢干这个啊。”这是笔者在现场的真实感受，这一行所受的苦，都被他们的热爱消解了，这是他们工作出品的基石，我们要招的也是这类人。

《互助会篇》

相对于传统意义上的“招聘广告”，这更像是一则诈骗短信，筛选对路的人下网，那些聪明人，谨慎的人，运筹帷幄的人不会停留，只有那些抱有美好幻想的，有执念的，胸怀浪漫主义的愚人，会琢磨要不要为了梦搏一把，转账。必然如此，没有共同的梦，过不到一起去，船行不远。

深圳相比其他大城市年轻，广告潜在土壤很大，招人难，凑一船人委实不易。我们无法描绘羊皮卷上的宝藏，只能用热情做浆，用使命感做帆。“生产打动人心的创意”是创始人坚定的初心，也是公司的基因，创意是理性的感性呈现，我们尊重各式各样的有趣灵魂，希望有更多“过瘾”的人加入，帮助我们变得更丰富。

《拍摄花絮》



Client 广告主 | 点维Dotwell

Producer 监制 | 赵冰 狄文达 肖聪 李思达

Creative 创意 | 王文 花轮 洪志宇

project manager 项目经理 | 赵莹

Pre-production Team 前期执行组

Director 导演 | 王文

Executive director 副导演 | 阿晟

Executive Producer 前期制片 | 田用

Production Designer 美术指导 | 道长

Director of Photography 摄影指导 | 贝尔

Gaffer 灯光师 | 刘晓华

Costume 服装 | sammi

Makeup Artist 化妆 | 贝贝

Props 道具 | 大林

Post-production Team 后期团队

Post Producer 后期制片 | 亚玲

Editor 剪辑 | Kaydee 宗圣

Comp 合成 | 李圣 凯强

Mod 模型 | Joff

EFX 特效 | Kroy

Lgt 灯光渲染 | 周彬 积磊

Graphic Designer 视觉设计 | 阿峰 小新

Color Correction 调色 | 周润花 李大鹏

Cast 演员团队

李圣 ，cy，兰博，小俊，周千祚，饭妮，kris，左浩成，小崔 ，阿晟，pao，花轮，吴言，王乐天，ceekyo，阿峰，uu，赵子嘉，vv，希希，洪淑仪，宗圣，鱼唇，道长 ，赵莹，迪琛，猫酒，永文，李文正 ，吴梓达（演员均为点维员工）

资深动画监制、项目经理、创意策划、渲染合成师、国际创意管理、商务DB经理、平面设计师、动画绑定师、高级场景模型师、 游戏策划众多岗位，虚席以待。

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