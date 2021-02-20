“佛山制造·京致生活”小家电产业带购物节

分类栏目：用户体验 - 视觉设计

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背景目的：

疫情之下中小企业面临产品滞销，经营困难等问题，加速的推动企业数字化转型

佛山小家电业态零散

企业急需形成联盟，抱团取暖，以实现信息共享、资源互补、共创共赢

除个别大型小家电企业，C端对中小家电品牌认知不足

产业带供应链基础设施、智慧供应链、正逆向一体

产销协同、品牌商多渠道库存融合等需求

全案概括：

打造京东物流与佛山制造产业带购物节大IP

京东物流，深入一线工厂筛选优质好货

让佛山小家电从京东物流走向全国

进行裂变传播，占领B端及C端心智

策略创意：

助力B端–聚合业态，数字突围

C端商流–“佛”系生活，快乐焕新

官方指导–政企协媒联动

亮点一：线上线下造势，全域全渠道推广，为线上购物节影流，实现商流变现

亮点二：行业大咖话题预热，引发业内及粉丝关注

传播与执行：

制作以年轻人“懒、佛系、精致”的生活态度海报，与受众形成情感共鸣， 诠释小家电给生活带来幸福感，触发感性认知及裂变传播。

举办线下峰会，为小家电行业打造面对面交流平台，形成社会热点事件，为线上购物节蓄能。

活动联合汽车品牌，在佛山小家代表企业，进行打卡，制造全城热议时间。

从电视媒体、纸媒、社交媒体到门户网站，全方位多角度对活动进行报道。涵盖活动预热期，爆发期到收官总结阶段，持续不断发声。

 

市场效果：

首届“佛山制造 京致生活”购物节，联合政企协煤资源，为有潜力的商家进驻京东，提供基础性保障，推动当地电子商务事业发展，促进经济内循环。

华南区域小家电商家9月物流总单量 ：

同比增长60% ，比8月环比增长率高26%

撬动价值500万元资源，带来上亿曝光，线上销售GMV 534万元，店铺参与活动期间单量环比增长109%

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