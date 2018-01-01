你了解SEO中的时效性吗？

在文章分享之前，先跟大家分享个事情。

在3月19日傍晚，陈赫工作室正式宣布陈赫成为企鹅电竞代言人，并且在3月23日开启绝地求生的直播首秀。

这个事件在当时引起了粉丝的大量关注，并且在主流社交网站都上了热搜榜。但出现一个比较尴尬的现象：本该属于企鹅电竞的热门事件，但在百度上搜索“陈赫直播”时，在搜索结果中却看不到企鹅电竞的相关网站内容。而是在两三周之后才开始有了收录和结果呈现。

上图是“陈赫直播”的搜索指数数据，可以看到在3月23日达到峰值，之后热度开始慢慢减弱，在4月9日左右回归到正常水平。也就说，该热门事件在两周左右热度就回归正常，而企鹅电竞网站内容则是两周之后才被呈现在搜索结果页中，但此时热度已过，搜索引擎带来的流量也不可观了。

这个事情是比较遗憾的，出现热门事件的时候，没有将热度转化为流量。总结分析之后，其主要问题出在搜索引擎时效性问题上。网站内容存在着生命周期的概念，特别是新闻、资讯、活动内容等。网站内容的活跃程度会随时间变化而变化，在特定的时间段内有搜索价值，但过了某个时间节点就会失去关注价值，甚至无人问津。因此，网站的时效性是SEO中需要重点关注和优化的对象。

SEO中的时效性指什么？

众所周知，百度搜索结果展示的影响因素主要有三个：相关度、权威度、时效性。

其中的“相关度”指的是网站内容与搜索关键词具有很强的关联性，并且是能够帮助用户解决搜索需求的内容。而“权威度”指的是搜索引擎自己的一套算法，影响因素很多，比如：网站品牌词搜索量、热门长尾词个数和流量、网站访问流量状况、URL体现的权威度（比如政府网站）、网站转载及口碑等等。这两个因素在这里就不一一深入介绍，大家可以自行寻找资料了解。

下面我们主要详细了解下“时效性”这一重要的因素。保证网站内容具有时效性，也就是怎样的内容才具有时效性，并且是搜索引擎认可的。带着这个问题，我们查阅了搜索引擎官网文档推荐以及结合过往经验来看，大致主要有以下三点：

1、第一时间发布的新增资源

通常只有新发生的内容才会具有是时效性，这类资源经常在新闻站中可见，这也是为什么新闻站点内容收录极快的原因。如果我们能具有第一手的内容资源，那么时效性就有了，百度等搜索引擎自然会更加青睐。而第一手资源，可以来自网站运营活动、品牌合作、公众人物代言等等。

2、具有高价值性

这里的高价值资源不仅仅是对搜索引擎友好，更重要的是对用户体验友好。内容本质是为用户服务的，是用来解决或满足用户某一需求的，如果仅仅是泛泛而谈、牛头不对马嘴、甚至标题党，对用户毫无价值，更是浪费了用户宝贵时间。

3、具有分享传播性

良好的时效性内容，一般在分享后都会引起受众接触兴趣和产生相关的话题性。当用户乐于分享信息资源，那么也就足以证明该内容是有一定的受众的群体，并且是对用户有价值的。

SEO时效性如何做？

了解了怎样的内容才是优质的时效性内容后，那么接下来我们看看如何更好地解决时效性问题，这是一个需要深入探索的问题，没有一招可以打遍天下无敌手的招数，更重要的是要思考！这里跟大家一起分享在探索路上的一些思路。

如何做好时效性，简而言之八字方针：“与时俱进，未卜先知”。

1、与时俱进

这个思路是大家普遍在做的方法，操作起来也方便，与时俱进就是要时刻关注某个行业或垂直领域的动态。我们可以通过流行的社交平台网站来捕捉热词，看懂趋势，比如：微信指数、百度风云榜、微博热搜等等。

2、未卜先知

人类没有未卜先知的能力，但我们可以根据现有掌握的信息和大数据进行预判，捕捉热词、理解趋势、分析用户搜索行为规律，从而在网站内容上提前布局。

回到文章一开始提到的事件，如果我们能提前布局，将“陈赫直播”的相关内容提前一周提交给搜索引擎进行收录，那么到了活动当天，大量用户搜索“陈赫直播”时，搜索结果页会不会是另外一种排序呈现？企鹅电竞的流量会不会暴涨呢？

总结

更好的掌握时效性，八字方针“与时俱进，未卜先知”不是毫无依据的猜测、也不是一时兴起拍脑袋瓜子决定的。对未来热点事件的预埋布局以及预判未来将会发生的热门事件，是建立在大数据、潮流趋势、用户行为规律的理解上。基于此思路，要建立起一套完善的体系，那么将是一件工作量非常巨大的工程。

我们再做进一步思考，人类的价值在于能够不断的创造新事物、能够不断的总结进步。是否可以释放我们的双手，将低效低价值的事情，交给电脑机器来处理，将更加时间聚焦在高价值的思考上。这说的正是人工智能 AI 。

期待下次与大家进一步分享人工智能在SEO领域的实践，如果此文章对你有所触发，欢迎和我们DeepOcean一起交流！

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