施耐德电气：绎尚系列开关 视频广告

人类有一种可爱的能力：想象力。

因为想象力的存在，我们发明新技术，我们探索宇宙，我们不断向前。

前不久，刷爆微博、朋友圈的Coldplay乐队的新MV就是人类想象力的鉴证之一，这部MV运用的是一种艺术形式：拼贴艺术，也就是将不同的素材结合在一起，形成独特的视觉风格。

当然，这种形式，你也可以理解成“混搭”。

我们为施耐德电气绎尚系列开关打造的视频广告，也运用了“拼贴艺术”，色彩的冲撞、多元素的融合让广告具有艺术性与趣味性的同时，且清晰的传达了“一键换装”的卖点。

施耐德电气绎尚系列开关视频广告

我们赋予了一只手“魔法”，开关面板或场景都随着手的“抖动”、“弹指”、“挥动”而变化着

转场的设计上，我们运用了“几何动效”、“图形的扁平化”、“色彩的拼贴”，充分体现了广告的时尚基调

在视频广告中，我们设计了5个场景：“Premium”、“Fun”、“Industry”、“Nordic”、“Candy”，每个场景的风格差异非常大，这也源于我们自己的考量：为传达施耐德绎尚系列开关“面板可随意更换，款式可随心定制”，适合各种家居风格的卖点。

“Premium”以古典家居元素为主，但所有元素却通过“色彩拼贴”的方式入场，显得不沉闷

“Candy”以孩子为对象，所以场景中的家居元素更具创意、趣味

“Nordic”的整个场景的视觉以“高级灰”为主，木质面板的绎尚系列开关完美搭配北欧风

这种“混搭”的表现形式通常不会出现在“开关”类广告中，更与施耐德电气之前的广告大相庭径，不过从视觉效果来看，更加吸引受众的眼球。

这部分节奏明显的加快，再配合丰富的动画效果，表现了绎尚系列开关的多样性

视频广告中的“手”是通过实拍，“开关”采用的是3D技术制作而成，“场景” 又通过“拼贴”的创意表现，这种“虚实结合”的手法需要巧妙得运用，才不会给受众造成“突兀”且真实的感受。

绎尚系列开关的每个细节，我们都完美还原

家具元素也采用世界知名设计师作品，细心的小伙伴一定可以发现

这一次为施耐德电气绎尚系列开关打造的这款“混搭风”广告，从创意到制作，都表现了我们热衷尝试新事物的态度。下一次，摩森文斯又会有什么新想法，小伙伴们敬请期待吧，把“摇滚”和“昆曲”混搭也不是没可能哦。

当然，也不是没做过。