雷克萨斯：IS 200t 酷爱kuai快 视频广告



雷克萨斯IS200t – Drummer

北京鼓手王澜，被形容为如同美国电音吉他界的吉米·亨德里克斯级别的中国摇滚鼓手。

最近，雷克萨斯的广告系列新片吸引了大众的注意力，因为他们在片中援引了极速鼓点、电臀舞和咏春元素来宣传他们的IS200t车型。这则系列广告看上去就如很多其他品牌的广告一样，从萨姆·布朗导演的奥迪A3“更好，更快，更强”广告中汲取了灵感，将许多怪异且丰富的元素混合在一起呈现出来，整个拍摄的概念就是要制造这样一个氛围：雷克萨斯邀请三位来自不同领域的职业高手在一坪机库中以速度来与新型的雷克萨斯IS200t斗快。

每秒四连音15下



雷克萨斯IS200t – Fighter





美籍演员，咏春大师易扬，他在2014年成龙的特技竞赛秀《龙的传人》中获得第三名而声名鹊起，成为成龙的“传人”并签约其下的JC集团。易扬也在他的制作公司凤凰传奇影业担纲导演，而他的前任师父则是经典武侠电影《卧虎藏龙》的武术指导。

每秒冲拳7拳



雷克萨斯IS200t -Dancer





为中国肚皮舞教母之称，同时还是北京伊斯特伊娃国际舞蹈学院创办人及培训导师的舞蹈家李静 。灵狮广告希望可以在广告中加入一些不同寻常的元素，所以要求李静一改往日风格，多加入一些电臀舞的元素。

每秒摆臀12次



Production Producer: Ali Ding, Penny Peng

Agency: Lintas

Agency Producer: Smiley Yuan, Mad Wu

Creative Director: Picasso He (ECD), Juli (CD), Alex Qi, Dan Han, Changming Yang, Chuan Qin, Rong Huang

DoP: Vikash Nowlakha

Production Designer: William Lan

Editor: Mauri Chifflet

Online: Mae Lee

Color Grading: Tom, Digit Digit post

Music house: Massive, Blast Studio