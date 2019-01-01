尾巴生活上海亚宠展宣传动画：猫咪专属的美好生活

原标题：《上海亚洲宠物展：尾巴生活品牌宣传》

尾巴生活（杭州吾尾宠物用品有限公司）是宠物行业首个精准定位与猫咪的全品类生活方式品牌，主业务涵盖宠物用品品类，品牌推出“人猫互动”的生活美学理念，矩阵打造专属猫咪的美好生活。

作为半数以上员工是资深猫奴的至幻蘑菇，有幸接到尾巴生活的委托，为2019上海亚宠展览现场制作两条宣传短片。

一、尾巴生活品牌动画

以笑笑猫的原IP形象，进行角色与场景互动的设计改良。

以原产品形象进行二维的呈现，以可爱、圆润的形象为主调性。

以猫咪与产品互动的丰富有趣的生活为故事主线，绘制故事板。

为了重点突出故事性和趣味性，最终稿的画面场景更为丰富，配色以蓝橙对比为主，更吸引人眼球。

以下为GIF片段：

二、尾巴生活三维猫粮动画

以客户提供的IP三视图，设计的三维笑笑猫和猫博士形象。

故事主要展示猫粮生产线，以及演示KEEPREAL猫粮组合、摇晃拼配的方法。

根据原厂的生产流程，重新设计可爱风主题的各个制作环节的场景及元素。

在全景图里调整了工厂的加工流程，丰富了画面，并且肉食材生产链由一条改为三条。





以下为GIF片段：

最后，祝贺尾巴生活荣获年度爆款猫版品牌TOP5，也祝产品大卖~