宝洁×知乎：一起拯救夏日“问题人”！

夏天如此美好，阳光、蝉鸣、大白腿……

不过据说，每有一个人爱上了夏天，就有一个人恨死了夏天。爱夏天的理由总是很相似，而恨夏天的原因却有很多：

为什么夏天总是头屑纷飞？

为什么夏天一运动就变得汗臭熏天？

为什么夏天的大姨妈更加黏人可恶？

2019年8月9日宝洁苏宁易购超品日，宝洁联合知乎带来#夏日的十万个为什么#。

从大家最常见的夏日困扰中挑选出九大问题，一边探索问题出现的原因，一边推出解决问题的神器。

夏天来姨妈必须承受闷热折磨？

肤白貌美的小仙女，不小心晒黑了可怎么办？

烦人的头屑总令人惊心动魄？

精心打理的刘海容易油要怎么破？

沾了汗水的衣服一定会臭味熏天？

衣服容易褪色还不好洗？





不经意间，宝宝又得了红屁屁！

一想到快速繁殖的细菌就感到恐惧？





夏天旺盛的毛发到底该咋整？

同时宝洁联合了知乎，设置了夏天的十万个为什么专题页，引导用户登陆知乎参与讨论。





病毒视频在抖音、秒拍等平台上传后，短短几天内，总播放量1,594.6万次。

话题在微博平台总阅读量达到4562万。 知乎开屏广告点击率达5.22%，远高于知乎平均水平，总曝光量2,745万次。销量方面，本次超品日活动期间对比上期超品日销售增长高达50%，对比去年同期超品日销售增长60%！