京东新春微电影《奔跑吧追梦人》：家，给你出发的力量

原标题：京东的每个梦里，都有一个「家」

最新一期吐槽大会，徐峥带着新片《囧妈》来宣传，他说：“拍片之前我们做过一个调查，过完春节之后，心理咨询的频率会变得很高。”

过年，看上去，貌似 并不愉快。

而一到过年，微博营销号里也铺天盖地的宣扬类似#父母今天嫌弃你了没有#、#春节回家生存指南#的旧梗段子，好像过年回家这件事的确危机四伏。

不可否认，哪怕父母是世界上跟自己最最亲近的人，相处起来也会有这样那样许许多多的问题，但对于更多人来说，只有家，才让过年有了温度，而父母永远是那个承载着你关于过年的全部情感的支点，只有父母和一个家，是你毕生奔跑奋斗的终点。

在小年这天，京东发布了新春微电影《奔跑吧追梦人》。在让人暖心含泪的同时，表达出了许多人内心的感悟，也引人陷入了深思。

片子以女排运动员、创业青年、草根主播的身份为代表，用将近两分半的时间讲述了三个追梦故事。

每一位主人公的故事都是某一类人生活的缩写。

没有刻意地煽动情绪，这支微电影却让我们每一个人的灵魂，都发出了共鸣的回音。

01



想创业的时候，一定要先做好一无所有的准备。不是被要投资的客户婉拒，就是被合伙人放鸽子。陷入低谷时，看着身边的人一个接一个离去。心中只剩下失望和痛苦。

02

比赛屡屡失误，高强度的训练又力不从心。一边是内心的暗暗较劲，一边又受到教练的不断打击。所有的希望被现实中的挫折一次次消磨，剩下的只有灰心和自我怀疑。

但三个故事到这并没有结束，在后面的情节发展中，它们又迎来了一个相似的结局，也是该片的高潮阶段。这三个故事落回了主题——「家，给你出发的力量」，让我们对片子有了新的审视。更是对“家”有了新的认识。

从前我们心心念念想要逃离的家，其实从来没有因为我们一次次的离开而与我们产生距离。它一直躲在一个不被我们发现的角落，每时每刻都关注着我们。

只有在我们需要的时候，它才会假装不经意出现，给我们重新出发的力量。

妈妈一直默默关注和支持着在远方艰辛打拼的女儿。

在老公创业陷入最低谷的时期，妻子第一个站出来帮助他。

队长屡受打击，队员的鼓励让她重获坚持的勇气。

之所以在年关这个时间点推出这支短片，相信京东是想在春节这个时间点告诉正在奋斗追梦人们：与家物理上的距离，永远无法隔开人心的亲近。无论你在外遭受了多么沉重的打击，经历了多么心碎的时刻，家人的理解和支持是他们最坚不可摧的后盾，是支持他们最温暖的力量。

给你再出发的勇气！

无论2019过得再难，2020依然充满着对未来的希望。包括运动篇里，京东还埋下了一颗彩蛋。表达了自身对大众美好的祝愿，2020，继续追梦！

可以说，这一切的一切，无一不让人们对京东品牌更加深爱。似乎它，就像我们的一位家人，每时每刻都在关注着我们的生活，嫁接着我们与「家」的那份联系。让我们永远对生活保持热情，不断传递给我们出发的力量。

京东的每个梦里，都有这样一个「家」。

从2018新春，180为京东打造的温情三部曲走心视频——《双城之盼》、《山间之望》和《小城之念》。

通过聚焦「游子」、「留守」、「双城」三类人群辐射广泛用户。

用每个人群特有的日常细节与习惯使大众情绪产生共鸣，进行情感沟通，在呼出“别让爱你的人等太久”的主题的同时，也唤起了观众们对家乡的爱和对家人的思念。

到2019年《红的寄托》，不仅延续了京东2016和2017年相继推出的#红的故事#背后的京东品牌精神。也继续放大了“红色”在人们生活中的意义，让人们得以透过京东“红色文化”，感受到“春节”的深层含义。更深入的与用户建立信赖关系。

总的来说，如果要给京东春节广告下一个定义，阿广觉得四个字足以概括：「回家过年」。

虽然这样一句话看似普通，但背后所蕴藏的力量，却足以对人产生巨大的心灵震撼。它不仅牵绊着我们所有的心绪，也是我们文化骨子里的根。

而从这一方面来说，京东每年这个时间段推出这样一支广告，告诉我们春节到了，爱你的人都在等你回家。就让京东与“家”扯上了密切的关系，成为了一个春节前的信号，一个家人与我们之间情感交流的枢纽。从而很容易引发连锁反应，让人看到京东，就想到家，想到一直牵挂着自己的家人。

给用户心中留下深刻的品牌印记：「家」是京东，「京东」亦是家。