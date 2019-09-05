士力架新广告，太戏精了哈哈哈哈哈

最近在冷空气袭来 北方朋友冻得“发黑”开启秋裤模式 南方党却表示“我太南了”！ 终于有品牌看不下去了 士力架就出了系列「酷爽」主题的广告 还改编成了恶搞广告 给南方银加入一层降温滤镜 看完神清气爽！

▼

先看恶搞版本

恶搞第1弹

「戏精水果」

一个一脸横肉，胡子拉碴的壮汉，突然对天吼道：饿饿饿饿饿饿……没有为什么，就是因为一饿就急躁。

戏精柠檬、桃子、椰子纷纷来加戏，边滑雪边聊天，都怕滑慢点就要被吃掉。

一只桃子精发现：扎丸子头的男人急躁易怒，像极了三国演义张飞的样子。

最后三个水果滑下坡，变身为士力架酷爽系列，瞬间被吃掉。本是怒火中烧的壮汉，急躁得到了释放！怎一个「爽」字了得！

本来以为士力架把戏到此为止，没想到很快它又出了恶搞第二波！

恶搞第2弹

「戏精配音」

这一次上场的不是戏精水果，而是《冰雪奇缘》“Elsa”配音演员周帅！御姐型周帅出场，气场和颜值均在线。

这其实是一场戏中戏的广告，周帅这回是来给士力架广告配音的。

戏精上身来飙戏，周帅一人分饰多个角色。

无论是霸气魁梧的壮汉声音，还是调皮捣蛋水果的甜美声线，周帅总能切换自如。声音惟妙惟肖，就像一个行走的表情包。

为了更好带入角色，周帅在演播厅也啃上一块酷爽士力架，酷爽的感觉一样表演到位，实力演绎什么叫配音高手。

等到我再看一遍王俊凯的原片，越发觉得这2个改编真的绝了，原版广告在此

▼





看完这几支广告，你记住了什么？

在我看来， 第一感觉除了觉得士力架成精之外，另一个印象深刻就是，士力架酷爽系列的三种水果口味！

酷爽士力架其实早在前段时间面世，但是士力架又借助「入冬」的节点，推出系列广告轰炸，背后的意图不难猜出，就是借势冬天的语境强化「酷爽」的印记。

于是，在具体发想创意的时候，士力架找到了一个的切入口，就是「急躁」，并且用两支广告不断重复再重复！

▼

先说人物形象。

士力架的水果味主打的就是「酷爽」，作为抽象的产品卖点，如何建立受众对于「酷爽」的认知？

好的产品广告不是吹嘘自己有多优秀，而是要让用户代入场景切身感知。消费者都喜欢根据某一个参照物，来定义产品本身的价值。

这个时候品牌主得设置一个参照物，让消费者陷入你所铺设的语境当中，进入你所设置的参照物自行对比。

士力架找到的参照物就是「张飞」。

我们知道，张飞一直以来都是：脾气躁、急性子，暴脾气随时都会爆发。要说历史人物中论谁最「急躁」，非张飞莫属。

相信这也是士力架选用三国演义中「张飞」的形象的考虑。



有一句俗话叫做：性格是「三岁定终身」。

想要改变急躁易怒的张飞，简直难于上青天。但这支广告却用沙雕的方式告诉你，一根柠檬味的酷爽士力架就够了。

于是我们也就看到了张飞「一秒冷静」的画面。

看似有点无厘头，但士力架成功利用一个「暴躁」人设做主角，将古代人物形象和现代滑雪结合，营造了一种反差萌，凸出了士力架酷爽系列的「酷爽」亮点。

▼

再说这次士力架「戏精式」营销方式。

都说「人生如戏，全靠演技」，虽然是一句调侃，但你不得不承认，「戏精式营销」逐渐成为品牌主的营销主流。

我们可以看到，在改编的两支广告中，士力架运用了两种技巧去展开「戏精式营销」。

第一支改编广告，主要是利用「人格化」，赋予水果们亲和力的魅力。

让三种水果戏精上身进行表演，当水果在冰天雪地上滑雪的时候，戳中用户的兴奋点，让人不自觉联想到水果冰爽的口感。

更重要的是，呆萌的水果形象，可以说看了毫无抵抗力，对于士力架产品瞬间也多了几分好感度。

第二支改编广告，戏精式营销的手法，就是借助配音演员背书，生动展现一个配音演员的自我修养。

配音演员的演技是好配音的灵魂。

对于一个配音来说，最基本的职业技能恐怕就是：能入戏，把角色的灵魂演绎出来。





在广告中，士力架将酷爽系列打造成了配音演员的「入戏神器」，周帅演员一秒入戏，表演出与「张飞」声音毫无差别的效果。

「花絮篇」戏中戏的表现手法，实现戏中戏外的场景联动，为广告增添了几分泰式搞笑的意味。

士力架用一块柠檬味的酷爽士力架，试图告诉消费者，戏中的广告并非是虚构内容。

这样一来，不仅瞬间降低消费者的顾虑，还因为配音演员的加持，提升了产品「酷爽」的说服力，增强受众对于酷爽系列的认同。

▼

最终，在「夸张演绎+戏精表达」中，营造了轻松的氛围。

也让看完三个广告片的人， 在正片与改编的对比中，收获一种反差萌的娱乐体验，记住了三种水果口味，达到了新品推广的营销目的。

像这样有趣的改编广告并不少见。



还记得华为为了传播华为Mate20手机广告，把广告拍到到太空去了，带动网友剪辑了一支四川方言版广告。

广告的灵魂在于创意，戏精式的适度夸张，增加了广告的看点。

这些改编的广告看似在恶搞，其实可以从另一个角度，加深大家对于主打产品的印记， 娱乐了大众，又传播了产品。

对于广告主来说，何乐而不为呢？

广告创意原创，转载请联系原作者

广告创意（ID：idea1408）