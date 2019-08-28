莫高窟的神仙，想约你见个面

相传在公元366年，一个游方僧人在鸣沙山下看见一束佛光，认为这是神的指引。他决定在这里开窟造像。历经几朝几代人，莫高窟的佛光在世间照耀了一千多年，是世界现存规模最宏大、保存最完整的佛教艺术宝库。

然而，那么遥远的光阴，那么偏僻的地域，有天灾战乱的烟熏火燎，也有岁月风霜的点滴侵蚀。莫高窟的众神壁画，在风化的作用下逐渐褪色、脱落。你能想象未来去莫高窟观赏，一切都仿佛被打上马赛克的感觉吗？？

是不是觉得不能接受？

是不是觉得还是“无码”比较精彩？

是的，我们也是这么想的。

所以，为了挽救敦煌的未来，为了子孙后代还能与敦煌众神“见面”，我们与腾讯公益合作，联合敦煌数字化保护组织，一起创作了一个互动H5——《敦煌未来博物馆》。

在这个H5中，我们反其道而行，不是让大家感受壁画的精美，而是利用“吹气”的互动玩法，模拟壁画的风化过程，进而让大家感受到壁画保护的当务之急。

随着吹气时长不断增加，年份也会不停增长。最后每个人抵达的未来不同，但看到的，都是一个无法逆转的结局：逐渐消失的莫高窟……

是的，大自然的威力，就连“神仙”也回天乏术。所以我们才需要借助科技的力量，用数字化为众神制造一个巨细靡遗的“替身”。这样做的意义，首先是为了抢救敦煌石窟珍贵的文物信息，同时为敦煌学研究提供准确详细的信息资料；并可制作虚拟洞窟供游客欣赏参观，为缓解石窟开放的压力、保护壁画提供技术保障。

如果，你已知道敦煌的未来，将没有未来；如果，你已看到“众神”的归宿，是灰飞烟灭；你，是选择无动于衷，还是逆天改命？

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留住这个“看一眼少一眼”的艺术宝库吧