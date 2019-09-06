佳沛竟让嫦娥亲自下凡？这个中秋注定不平凡！

古往今来，月饼是中秋节传统礼物，即便高油高脂，与当今健康观念背道而驰，受传统习俗影响的人们依然选择送它，如何扭转中秋送礼观念，在中秋礼品市场突出重围让消费者买单，是品牌急需解决的课题。

中秋最火idol是谁？当然是天宫第一美嫦娥姐姐，知名度不分圈层，自带故事线与话题，佳沛阳光金果x嫦娥简直天作之合! 为此，我们以超级IP嫦娥为核心，打造嫦娥下凡三部曲，结合线上线下多重传播途径，给想“送对”又“送好”的送礼纠结狂们支招！

Step1: “中秋还在送月饼？连嫦娥都忍不住站出来吐槽”魔性视频上线





嫦娥现身说法，颠覆中秋送礼误区：年年中秋总被送月饼，气喘吁吁的嫦娥只能骑着自行车前往月宫，不禁无奈吐槽：“请送点有营养的好吗!”，按下重来按钮，奇迹般地一切尽可重来！手捧佳沛，嫦娥惊喜变身….

以此生动有趣的魔性视频，佳沛“超级水果让送礼更营养”话题一举冲上微博热搜TOP榜单，同时在“中秋”“中秋送什么”“嫦娥”等高相关搜索词下屠版上线，不仅如此，品牌账号精准推送视频到粉丝面前，从路人质变到粉丝，中秋火速圈粉 。品牌创意得到了强有力的曝光，获得4600万多的曝光以及55万多的互动点击，流量超预期2倍多，成功吸引一波中秋种草。

这么有趣的病毒视频怎能不强势登陆抖音？抖音top view、信息流、今日头条首页强势展示魔性视频，故事新颖、画面清新，反转曲折，抖音er纷纷点赞评论，曝光达2400万，点击达160万，近10万转评赞，“中秋送礼送佳沛”深入人心。

Step2: 神仙姐姐下凡召开记者会，在线打call阳光金果

只闻其声不见其人的神秘idol首次下凡，在线巧妙解答围观记者疑问。不仅解决了大家多年的送礼困惑，嫦娥独家中秋表情包更是收到手软！本地热事、食物鉴评KOL 跟风趁势齐发力，全方位揭秘佳沛阳光金果的独家魅力，为还在犹豫中秋送什么的消费者，坚实地打下一支“买它”强心剂。

Step3: “这一次，我们真的把嫦娥’请’下来了” 线下大屏互动，引爆中秋线下打卡新玩法

临近中秋，各大商场内外都是节日的氛围，值此佳节，佳沛特地打造了巨屏互动装置，首次在国内将AIUI动画交互互动技术搬到了线下，嫦娥作为画中人栩栩如生出现在众人面前，与路人互动对话，引发无数好奇围观。只要你提问，天宫超级偶像就会机智解答各种中秋送礼难题，获得现场阵阵惊奇与欢呼。收割一批迷弟迷妹的同时，自然带动现场roadshow体验和购买，中秋买佳沛的消费者络绎不绝。

总结：

中秋前一周内佳沛以IP内容逐层渗透线上线下场景，与国民偶像嫦娥一起向全国人民送上“中秋送佳沛，让送礼更营养”的真挚祝福。项目上线一周，线上曝光超1.4亿，线上互动超390万。线下围观互动人数超3000人，销售额同比去年同期增长300%。

复盘佳沛中秋营销玩法，巧妙结合经典IP与前沿技术，为品牌量身定制嫦娥故事和高科技互动，刷新用户认知同时，迅速提升品牌好感。带来一波“中秋送礼就送佳沛阳光金果” 的热潮，在中秋佳节留下了浓墨重彩的一笔佳沛色。