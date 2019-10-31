华为影业新片上线，解开一段尘封多年的父爱

最近，第28届中国金鸡百花电影节在厦门正式开幕，华为手机作为本届金鸡百花电影节官方合作伙伴共同开启了“新影像·手机影片竞赛”，并举办了电影节展映活动，将华为Mate30系列手机电影计划的三部手机电影带进电影节展映单元主影城的大银幕，上线了最新一部手机电影《你的样子》，影片延续第一部电影《巴丹吉林》的主题——寻找，讲述了一个孩子重回故乡寻找父亲的故事。

影片中的男主人工小宇3岁时就失去了父亲，在他的记忆里没有任何关于父爱的记忆，甚至不知道父亲长什么模样，对此他一直耿耿于怀，长大后他决定重回故乡寻找缺失的父爱，弥补内心的遗憾。经过一番打听询问之后，小宇一无所获，他决定放弃了，回到老房子看最后一眼准备道别，无意间在父亲生前为他做的木床下面发现了一个小木盒，解开了一段不为人知的细腻父爱。

爸爸收集了许多他出生那天的报纸，并在木盒偷偷写下对儿子的爱。

看似不起眼的木床其实可以伸缩，可以随着儿子的长大而拉伸，床框上还标记着儿子的不同年纪拉伸出的长度，以及对儿子成长的祝福，这些父爱的记号永远停留在3岁那年。

床板上画着一家三口的全家福，小宇辗转全村想要知道父亲的模样，原来隐藏在他曾经睡过的小床里。

影片通过轻松、幽默、戏剧化的情节，表现出了父爱的不动声色和默默无闻，结尾敲到好处令人回味无穷。

（幕后花絮）

同时，在此次电影节展映活动还发布了Mate30系列手机电影计划第三部影片《泳往春天》的海报，影片将于12月15日正式上线。

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