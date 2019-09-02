为女性就业不公发声，这家面试送验孕棒的公司收获大波好评

在2017年的职场妈妈调查报告中显示，尚未生育的职场女性中，超过40%因担心职场发展而不愿意生育。已生育一胎的职场妈妈中也有6成因经济和职场晋升问题而不愿意生二胎。

对于不少女性来说，职场和孩子成为不得不做出的抉择。而这种抉择大部分原因却并非是女性自身无法协调职场与家庭，而是源于长久以来在女性就业中的不公平现象。

生育一事对于职场女性来说，早已从人之常情，变成被歧视的根源。在人资界一直都有一个潜规则“能招男的就不招女的，能招已孕的就不招未婚的，能招有二胎的就不招只有独生子”。

以女性生养成本为由，招聘市场向女性展露出的恶意要远大于善意。在这“职场生育”话题越来越受到注目的今天，一场别开生面的招聘正式为女性公平就业问题发声。

一

别开生面的招聘

现场派发验孕棒，女性求职者优先

近日，一家企业专门针对女性求职者的招聘引发热议。与往常偏爱男性求职者的招聘不同，这场招聘从招聘广告到招聘现场，都无不透露出对女性求职者的偏爱，更是对职场女性的生育问题展示出极大的善意。

在招聘现场，已婚已孕应聘者不仅可以凭孩子的出生证获得优先考虑的机会。那些已婚未孕的女性还可免费领取验孕棒。生育问题在这家企业里，不再是受歧视的借口，反而变为一种入职优势。现场引来了不少女性争先排队，其中还有不少宝妈，甚至孕妇。

而发起这场招聘的，正是国内领先的家庭教育平台——亲宝宝。亲宝宝是一家为孕期以及0-6岁孩子的年轻家庭提供育儿服务的移动互联网平台（APP）。在这家企业里，你可以看到亲宝宝的员工带着自己的孩子上班，高管在走廊里陪孩子玩扭扭车。

关于这次招聘，亲宝宝的HR表示，一方面，公司需要有育儿经验的女性，做出符合消费者需求的产品；另一方面，公司因从事母婴行业，所以比任何企业都更懂得尊重女性，一直以来都会给女性员工提供最好的福利，比如全薪休产假，姨妈巾，免费提供验孕棒等。

二

“她招聘”爆火

亲宝宝做对了三件事

亲宝宝这则“应聘派发验孕棒”的事件，在短短几天内，便达到了千万级的传播声量，“亲宝宝”的名字更是让更多宝妈熟知，可谓是一场极其成功的招聘事件。

而此次亲宝宝“她招聘”事件之所以引起媒体及社会广泛的热议及好评，除了借了一波“女性职场公平”的东风外，更多的是因为亲宝宝团队在此次真实的招聘事件背后，对用户洞察的精准与其正确的企业理念。那么，“她”们到底是怎么做到的？

1、 抓住社会痛点

职场上的女性歧视，一直以来都存在，尽管在各类女性平权运动呼声越来越高的今天，也一直没有找到切实有效的办法解决。而对于这种不公平的愤慨也成为了一种大众情绪，只需要一点火星引燃，便能获得大量响应。而亲宝宝此次便是抓住了这一社会痛点，抛出了一粒火星。

通过一次别开生面的招聘事件，打破招聘行业潜规则，让社会大众目光投注到女性就业公平问题上。这不仅让职场女性对于就业不公的愤慨情绪得到安抚，也是在鼓励推进女性就业公平进程。

2、倾注人性关怀

在职场妈妈的调查报告中，超过70%的职场妈妈都担心工作时间与带娃时间不能协调。而此次亲宝宝的“她招聘”就以“带娃上班”为主题，解决了职场妈妈的大难题。除此之外，更在各种福利设置上为职场女性倾注人性关怀。产假全额工资、姨妈假福利、母婴产品免费试用、育儿精品课程任意选……

这则最有温度的招聘广告，不仅引来了超过平常好几倍的应聘者，也是在解决员工关键问题的做法中，体现了亲宝宝对职场妈妈的深度了解与无微不至的关怀。而关怀与感情的倾注是双向的，亲宝宝此举也在一定程度上为其品牌带来了员工与用户的情感忠诚度。

3、高度关联品牌

许多品牌的市场行为，往往会陷入一种“声量陷阱”——只关注事件的传播度，却忘记了事件与品牌自身的关联度。就像当年你我都知道那句“只要心中有海，哪里都是马尔代夫”，却少有人知道此次事件背后的某家旅游平台。

而此次亲宝宝的“她招聘”事件最成功之处，便在于真实招聘事件一直牢牢紧扣品牌与产品。在事件引发热议的同时，也将品牌牢牢植入用户心智。

● 亲宝宝作为一家育儿平台，其主要受众本身就是已婚女性。而此次的招聘事件正是为这一群体发声，除了获得好感之外，通过招聘，更是加强了用户联想，让一家温暖且尽心为现在的宝妈和未来宝妈们服务的企业形象深入人心，提升了品牌美誉度。

● 从事件本身来看，这次的招聘也并非部分人误以为的宣传噱头，而是亲宝宝真实的企业招聘需求。对于亲宝宝团队来说，已婚女性本身就是宝贵的人资财富。想要让用户在平台上获得最贴心的体验，运营团队也必定要具备超强用户同理心，试问又有谁会比用户群体自身更具同理心呢？亲宝宝此举不仅仅是为自己招贤纳士，也向更广大的用户传递出其服务理念——选用最合适的运营者，提供最贴心的服务。让其专业、贴心的企业形象进一步深入消费者心智。

三





尊重即格局

真实招聘体现企业价值观与文化

纵观亲宝宝的整场招聘事件，绝大多数人给予了肯定和好评，尤其受到众多职场女性的支持和青睐。但也有极个别个人发出质疑，觉得有炒作之嫌。为此007特别采访了亲宝宝相关代表，其正面回应了相关争议。





Q1、公司确实要招那么多人吗？

“她招聘”被称为杭州最有温度的招聘还是蛮感动的。公司之所以会有这么大的动作，一方面是为了招到更多优秀的员工，（目前我们还要再招近一百人，前不久11楼也开了一个亲宝宝的办公室，现在研发团队都在楼上，三楼的位置都是留给新人的），另一方面是为了传达我们的尊重女性的企业价值观，让更多人认同和参与。

Q2、亲宝宝为什么更喜欢招宝妈？

从业务的角度来说，亲宝宝确实需要更多的宝妈，宝妈生娃养娃的经历对我们来说是很宝贵的。只有真正是我们用户群体的员工才能更好地理解我们的产品，理解我们的用户，更好得服务我们的母婴家庭用户。

Q3、亲宝宝如何保障和维护女性的权益，有哪些福利？

对于女性，我们有很多额外的福利，比如全薪休产假，可带娃上班，姨妈假，新生儿大礼包，也会给女性发一些女性用品，现在姨妈巾和验孕棒都是我们福利，还有育儿专家可以为新手宝妈提供育儿建议，也包括一些母婴商品，精品早教课程的免费试用。

在采访的最后，亲宝宝相关代表强调：本次招聘事件只是一个开始，对于女性福利这件事情，我们会坚持做，希望可以做得更好，而且我相信一家公司只有真正地尊重女性才能走得更远。

“一个社会文明的标志，是其对待孩子与女性的态度。”企业作为开放社会的利益集体，主动承担起文明社会责任的同时，也是在商业社会中找到了立足的根本。





此次亲宝宝真实招聘事件，不仅践行了这一理念，更是为中国所有企业做出了示范——想要赢得用户尊重，首先学会尊重你的用户。“爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之”这不仅是为人之道，也是品牌的立足之道。