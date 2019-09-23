长隆马戏节： 一出好戏，惊艳江湖

在武林，每个门派都有自己的独门武功。

武林大会，各派高手，身怀绝技，纷纷摩拳擦掌，准备一拼高下。

我们这次要呈现的武林大会，和以往有所不同。

当东方文化与国际马戏相遇，这不仅是东西方文化的碰撞，更是中国功夫的再次升华。

我们以“国潮”为创意原点，把长隆第六届国际马戏节比拟成一场江湖盛会，

用武侠招式的方式来解说每一出马戏。

一场江湖盛会，即将来临，将会发生什么样的风云骤变呢？

扫码看戏！

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在插图创作手法上，人物角色采用版画风，背景采用中国水墨，打造一幅独一无二的长图。

同步打造《戏惊江湖》长图，以武侠秘籍的形式，从左至右，展示马戏的十八般武艺。

把马戏表演者，塑造成中国风的武侠，对比强烈的中国版画风刻画每一个人物，凸显动作的高超，和艺术表演的精彩绝伦。

背景采用中国水墨风格，打造朦胧且神秘的武侠意境感。

为了让受众和武侠精神近距离接触，我们延续武侠风，把每一个马戏节目，制作成明信片。

可作为礼物送给朋友，也可以作为收藏。

1、魔术 （荷兰）

第一招 魔幻无影手

手速爆炸如幻似影，

出其不意如梦初醒。

手法刁钻绝对吸睛，

独步天下今夜问鼎。

2、探戈手技 （荷兰、法国）

第二招 舞步淋漓

变幻无穷狂虐人眼，

花式抛接绝技秒get。

双剑合璧组团出剑，

只羡鸳鸯不曾羡仙。

3、蹬人 （哥伦比亚、日本）

第三招 一跃摘星

徒手摘星征服天地，

一足之上万险不辞。

高空开挂轻松躺赢，

傲视群雄不能不行。

4、跃·长空（中国）

第四招 燕飞凌云

海燕凌云勇气过硬，

最刚空翻1440。

搏击长空招招致命，

实力霸屏千古留名。

5、高空钢索 （俄罗斯）

第五招 鲲鹏展翅

命悬一丝临危不变，

全场屏息耳热红面。

10米高空身轻如燕，

称霸武林还看今朝。

6、集体小跳板 （瑞典、荷兰）

第六招 黑白琴魔

旋转跳跃我闭着眼，

音符节奏跃于指尖。

此起彼伏直击心弦，

任我主宰江湖一绝。

7、俄罗斯大跳板（俄罗斯、白俄罗斯）

第七招 鱼跃龙门

鱼跃凌空无人能超，

4周单拐操作够骚。

独世轻功谁是最高，

金牌纪录中西横扫。

8、空中飞人（俄罗斯）

第八招 飞龙在天

蛟龙一现雷鸣闪电，

云中穿梭法力无边。

720度空翻两圈，

所向披靡尖叫连连。

9、技巧造型九儿-（中国）

第九招 浪里翻花

长风破浪鼓声鸣志，

倒立风中招式极致。

修炼此功必为戏痴，

slay全场独树一帜。

这次的《戏惊江湖》长图、动画短片H5、明信片，以独特视觉呈现为长隆第六届中国国际马戏节，带来一场惊艳江湖的开场白。

长隆第六届中国国际马戏节，将于2019年11月16日-11月23日，在珠海横琴长隆举行，到时来自20个国家和地区的22个精彩节目参演。

邀您一起，共赴江湖。