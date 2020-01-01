台湾麦当劳温情广告，由《我们与恶的距离》导演执导

这样的滋味，真好：人生的弦外之音

近日，《我们与恶的距离》导演林君阳为麦当劳拍摄了一支名为《这样的滋味，真好：人生的弦外之音》的广告，邀请享誉国际的小提琴家林昭亮出演。广告内容改编自林昭亮的一段真实经历。

故事可以追溯至上世纪90年代的纽约。林昭亮其时31岁，是一名小提琴老师。

他有一名叫Kate的学生。Kate十分刻苦，但拉小提琴时似乎总是不得要领。

Kate即将参加一场比赛。带着家人的殷切期待，她常常练习到很晚。

一天晚上，林老师看到琴房里还在练习的Kate，邀请她一起去吃点东西。

坐在麦当劳里，面对内向的Kate，老师欲言又止。他问Kate将来有何打算，Kate说想考波士顿交响乐团。老师却鼓励她读MBA，“将来管理交响乐团也不错”。Kate读出了老师话里的弦外之音。





小提琴比赛当日，Kate表演得不是很理想，下台后就窘迫地离开了。在后座观赛的林老师追了出来，但也没有和她多说些什么。

林老师知道，自己的陪伴只能到这里。他说：“比起梦想和成就，我更希望每个学生都能找到自己的人生。”

时间倏忽而过，三十年后在台北，林老师与Kate重逢。当年内敛到有些压抑的女孩，如今笑容开朗。

再坐到麦当劳里，老师小心翼翼地问Kate，还有没有继续练小提琴。没想到她大方地回答道，自己如今已是一名乐团经理人。短暂的惊讶过后，老师欣慰地笑了。





当年在纽约的麦当劳里拿起汉堡的面包胚啃起来的Kate，如今还是爱吃面包。她说：“大家都觉得肉才是主角，但我就是喜欢这样沾了肉汁的面包。”言下之意是，乐团经理可能不是多数人眼里的主角，但她却很享受这个选择。

短片末尾借由林老师的心声，引出了麦当劳的slogan：“看到她找到自己的路，这样的滋味，真好。 ”

视频后半段的“大师对谈幕后花絮”也值得一看。导演林君阳回顾了自己受老师影响的经历，而温文尔雅的林昭亮老师，也进一步阐述了自己的人生观、教育观。

他说，尽管他很愿意看到学生在音乐上有所成就，但是不可能每个人都能成功。只要人生有乐趣、能获得满足，就好。

短片名称《人生的弦外之音》既呼应了小提琴这一弦乐器，也以“弦外之音”表达出林昭亮对学生“找到自己的人生之路”的鼓励。