在经济低迷下，长隆万圣节如何逆势增长？

经济低迷，消费走低的特性下，很多娱乐项目首当其冲。

在这大环境下，甲乙找到精准痛点，使入园人数不减反增，入园量高达70万人次。

如此突出重围的辉煌成就，甲乙和广州长隆究竟靠什么做到？

一、 “今晚搞乜鬼？”，击中消费者“释放心中压力，一起搞怪” 的痛点





涨不大的荷包、没有未来的工作、难以适应的社交等一切，都是压着当代年轻人的肩上的巨石，让他们无法呼吸，又“南“又”丧“。

他们日夜寻找可以放松自己的地方，却无处可寻。

因此，甲乙对准年轻人“释放心中压力，一起搞怪嗨玩”的痛点，巧妙地结合粤语文化，以”今晚搞乜鬼”为营销主题打造一场万圣超级大趴，大声呼唤年轻人，

“独搞搞不如众搞搞，与其被鬼搞，不如万圣节一起组团来广州长隆搞鬼。”

（广州长隆欢乐万圣节-今晚搞乜鬼）

二、故事化鬼王IP，万圣预告赚眼球

鬼王IP强化独有的万圣品牌标识，结合优质资源和热点话题，在万圣节预热前期实现传统媒体和和社会化媒体的全覆盖式传播。

八大鬼王硬照流出

八大鬼王来袭的分稿海报席卷而来，遍布线下人流密集的地铁站和线上社交媒体。每张独立海报都各自契合不同鬼王性格形象特点，一个“搞”字，震惊全场。

（鬼王IP海报）

38位品牌蓝V齐助庆，搞鬼遍网络

广州长隆邀请包括“广发信用卡”“TCL电视”“珠江纯生”“罗西尼手表”等38位品牌蓝V合作扩散传播。

一场激情互动恰似春节联欢会上的“击鼓传花”，大家一起，搞到人尽皆知！

（38蓝V海报）

三、线下快闪强势曝光，点燃搞鬼高潮

2019鬼王出道，打造全城搞鬼高潮

万圣节夜场开园当日，数万人被吸引到2019鬼王出道发布会现场，人与鬼狂欢齐舞，鬼火四攒，气氛嗨爆。

（现场图片）

“鬼叫你请假”任性来玩

双微发起“鬼叫你请假”活动，针对在当天15点前组成5人团请假并成功到达长隆兑换点的游客，

邀请他们免费入园游玩，网络上收到了积极的响应，大家组队请假，如约而来，手执“鬼特批假条”，任性鬼玩。

（鬼叫你请假 现场图片）

“抱走南瓜狂欢”搞鬼不散场

PO出上年抱走南瓜的精彩照片，发起“大湾区寻找瓜友”活动，号召游客入园参与最后的抱瓜狂欢。

（抱走南瓜狂欢 现场照片）

通过本次南瓜事件长隆再次制造小高能，延续游客的热情，相约十周年再来！

（抱走南瓜狂欢 现场照片）

四、社交平台花式打卡，口碑再回流





本地潮人亲临鬼玩见面会打卡，共计50+kol覆盖超过爱玩青年； 4600万人次看过； 33万人次被强势种草；

高互动性的打卡内容在微博/微信/抖音/小红书/B站/快手六大主流社交平台持续发酵，

全网霸屏，为广州长隆欢乐万圣节声望池源源不断入住良性口碑。





（KOL打卡内容）

2019广州长隆欢乐万圣节取得傲人的战绩，离不开对年轻消费者“极力想摆脱生活的苦闷”超级痛点的洞察、多样化的策略及出色的执行力。

长隆和甲乙打造“华南最强万圣IP”实现逆势增长，入园人数及口碑双赢。