CCE X 萤若科技 联手丝芙兰打造超级精华研究所，引领“三…

据CCE调研发现，现在许多爱美的女性消费者都会拥有多款精华，来满足她们不同的护肤需求。但是由于缺乏专业的建议和系统的分类，使得护肤效果事倍功半。

丝芙兰作为美妆行业的领先者，希望带领消费者并提供专业、全面、精准的护肤指南，找到适合TA自身的精华以及使用方式，从而获得更好的肌肤状态。

由于精华产品的单价较高，往往会把“价格敏感性用户”逼往免税店和海淘等。而其余对价格不敏感的用户，又会选择专柜进行购买。其次，由于精华产品的试用效果不明显，也使得丝芙兰的最大特点“试用”变得不那么有力。

多瓶精华的使用趋势为丝芙兰提供了显现价值的契机，CCE&萤若科技联合丝芙兰提出“分早晚”、“分部位”、“分季节” – “三分”复合使用精华的全新概念；利用创新黑科技手段，结合高品质产品，以智能体验的方式为用户制定个人专属精华报告与产品推荐。

CCE在前期线上打造“丝芙兰超级精华研究所”小程序，利用其可分享特点，鼓励用户口碑分享与裂变，并且联通线上商城，完成销售购买闭环。

体验过程中，从用户生活习惯出发，结合精华需要“三分”复合使用进行问答互动，每一题的互动方式都有所不同：1.拨动指针 2.点按选择季节 3.调动进度条；

结合AI与问答，最终得出用户的肌肤报告，并给予不同的美力tag，再利用专家和美力大师的专业指导，给出精华产品推荐与理由，给消费者更有力的专业背书。

CCE通过投放渠道，微信推送、EDM、明星和官方微博、微信KOL、美in APP、品牌社区投放等方式导流触达更多用户。

萤若科技在中后期线下构建新零售互动装置，通过媒体和各大平台给线下门店引流。用沉浸式体验和创新的互动，提高用户体验感，传播概念并转化为销售。

在线下新零售互动装置中，萤若科技充分利用设计元素：玻璃片、景深效果等，打造沉浸式“研究所”。通过AI人脸识别分析、人体定位捕捉、灯控感应等黑科技手段打造线下购物新体验，让科技与体验结合，通过互动的方式将产品概念植入消费者心中。

超级精华研究所话题线上获得超高曝光量的同时，小程序转化率超40%！线下新零售装置扫码率超85%，转化率超13%！CCE&萤若科技运用创新体验与互动带动产品的认知，强化品牌在美妆护肤领域的领先地位，对推动护肤行业进步起到重要作用。