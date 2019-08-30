2019森马超级粉丝节 一起更嗨森

目前服装行业在电商互联网环境下，消费者除去关注品牌性价比外，对个性化、潮流品和爆款产品更为青睐。为此, 森马近几年迎来了渠道和营销模式的探索创新—森马“超级粉丝节”。

“创新”自始至终都是森马超级粉丝节的核心基因。与去年相比，今年的超级粉丝节，森马携手氩氪集团以“一起玩”、“一起潮”、“一起购”的概念，打造“一起更嗨森”主题的超级粉丝节。

森马超级粉丝节，不仅是一场回馈粉丝的盛宴，无形中拉近品牌与粉丝之间的距离，在赢得关注度的同时，还带动了销售业绩。 抖音视频



一起玩，一起潮，一起购，一起更嗨森

为更好玩转“超级粉丝节”的节日概念，我们为森马量身制作，并拍摄了森马超级粉丝节“一起更嗨森”的创意主题视频、抖音小视频和主题海报等。

主题视频



一起玩：这里有我喜欢的衣服，也有最喜欢我的玩伴 一起潮：潮流不是由一个人定义的，而是由一群人带起的 一起购：可以陪你一起购物的人，值得你托付终身

森马官方微博，通过倒计时海报，预热视频，与粉丝互动话题等形式，为超级粉丝节聚集人气，参与互动的消费者更有机会赢得森马超级粉丝节大礼盒。

线下门店嗨森直播，提升品牌好感度

借助双11的热度，森马也把直播搬到了线下门店。通过人气主播与顾客实时互动，面对面分享嗨森穿搭，消除了品牌与消费者的距离，建立了零距离的沟通方式。同时，人气主播与门店员工也通过直播平台，为全国消费者介绍了当下森马的主推款、门店各区域的陈列内容等。

线下门店嗨森直播，通过营造一个面对面的空间，增加品牌与消费者之间的信任感，有效利用消费者现场中奖之后的幸福感进行二次传播，使得品牌的信任感在N次传播中进行叠加，对于树立森马品牌影响力效果显著。

诚意抽奖大礼，真实感受“一起更嗨森”

当然，森马也不会吝啬给予粉丝福利，为全国粉丝精心准备了惊喜大礼，只要买单就有机会赢取大奖：华为Mate30手机、TOM-FORD口红、超级粉丝节大礼盒，让开心来得更真实！让消费者积极主动地参与到粉丝节的活动中，切实感受“一起更嗨森”的氛围。 观看线上直播平台的消费者，也可通过点击屏幕“一起更嗨森”参与到抽奖环节。森马福利，嗨森传递。福利不停，嗨森不停。

抖音视频