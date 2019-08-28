给祖国的一份小小礼物

为祖国点赞

By 本邦

百度百家号是全球最大的搜索引擎百度，为内容创作者提供的内容发布、内容变现和粉丝管理平台。

随着内容行业竞争进入新阶段，塑造内容创作者良好形象，扩大平台流量，释放内容生态新势能成为平台长远发展的关键。

借助新中国成立70周年这一节日热点，为持续打造百家号汇聚优质内容，“从这里影响世界”的品牌定位，并对百家号优质创作者大力扶持，助力塑造个人品牌形象。

本邦协助百家号，携手70位优质原创内容创作者，为祖国献礼，并对7位头部大咖——马未都、赵忠祥、凯叔、苏芒、杜子建、蔡骏、李大霄进行深度采访，制作创意视频，为祖国献上一份特别的礼物。

本次传播制作FEED特色视频，以百度APP“70周年”专题页面为主界面，融入7位头部创作者采访剪辑视频，7位头部创作者还以亲身经历阐述对好内容的定义，并号召用户上百度APP搜一搜、看一看。

本次FEED视频充分利用世贸天阶大屏特点，与百度APP FEED充分融合，制作创意FEED视频，加深用户体验。以超级作者影响力的辐射作用，吸引用户下载使用，极大程度提升了用户的关注度，是本次传播的核心物料。FEED视频投放世贸天阶大屏，达到2W+覆盖量。

制作15秒快闪视频。记录世贸天阶FEED视频于大屏投放时的现场情景，并捕捉现场群众与大屏的互动细节，快节奏多角度呈现现场画面，达414W+次播放。

制作1min大咖祝福视频。将7位大咖对祖国的祝福视频进行混剪，融入“7”，“比心”的祝福特色手势，配合“风雨70年，我为祖国点个赞”祝福话语。提升视频记忆度，达到56.7w+播放。



