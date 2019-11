美国邮政圣诞节广告：他们的背影，让每一份节日问候都不会错过

原标题:冬天的气息,从圣诞广告开始

还有一个月,圣诞季就要到了,来自麦肯世界集团的节日广告也将在本月陆续出街。而今年我们第一个要分享的圣诞作品,是来自麦肯纽约的多年合作伙伴USPS(美国邮政署)。

身处一个常被吐槽邮政服务有多么不靠谱的国度,又在圣诞这样的关键时刻,USPS的节日广告第一要务就是体现自己的运输和服务能力,可靠是最重要的!

为了让每一个人都能享受到节日的欢乐,无论你身处僻静的乡镇还是繁忙的都市,无论如何偏远难达,USPS和他们的邮递员都愿意赶赴更多的路途以确保你收获每一份节日的问候和礼物。

今年的节日故事也正是由邮递员们的背影组成:在雪中,在雨里,在沙漠中,在羊群里。

此次的背景音乐挑选了一首经典圣诞老歌“No Place Like Home For The Holidays”,用来搭配全美各地的风景尤其合适,传递出一种温情可靠的感觉,也为提升品牌形象做出了重要贡献。

在选取圣诞音乐方面,麦肯纽约的小伙伴们经验是非常丰富的。

还记得在2016年的USPS节日广告中,小女孩第一次见到了河马,而爸爸妈妈则争先恐后地给孩子网购与河马有关的礼物——它同样搭配了一首轻快有趣的经典曲目“I Want a Hippopotamus for Christmas”(圣诞节我想要一只河马)。

成功的选曲帮助该作品广泛传播,并登上了当年的热门榜单。