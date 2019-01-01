老化品牌瞬间新生，抢占微博榜第一

说起健力宝，脑海里大概会先冒出1万个旧时光，继而疑惑——这牌子还在啊！沉寂多年的老国饮品牌，要如何年轻化，打动95、00后消费群，重铸辉煌？

2019年，甲乙为健力宝量身打造创新营销“这就是中国健力宝，微博传播话题#健力宝秀出国色#，整体阅读量超4600万次，互动量70660次，并迅速占据创意征集类话题榜第一名。

帮助一个35年的老品牌，快速重回年轻市场，甲乙如何做到？

全新品牌定位，打造“中国特色”标签

近年来，国潮大势崛起，深受年轻人推崇。甲乙发现国潮根本“中国经典+时尚潮流”与健力宝“国民经典品牌年轻化”命题不谋而合。基于此，甲乙深挖健力宝品牌基因，结合三代人不变的民族自豪感，为健力宝量身打造“这就是中国健力宝”全新品牌定位，及“中国特色”的品牌主张，让品牌重回年轻市场。同时打造三个特色文化罐，在电商上掀起热销风潮。

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携手CHINA DAILY插画师宋晨，打造中国特色罐

选取中国特色元素：熊猫、锦鲤、中国制造，创作全新文化罐将中国文化与时尚做深度绑定，创造更多年轻话题，用年轻态度为品牌赋能。

国潮变身，抢占话题榜第一

全角度切入中国特色，从官方新华社报道到大众KOL全体热议健力宝， #健力宝秀出国色#微博话题，迅速抢占创意征集类话题榜第一名。

百篇KOL自来水，推波助澜

首波中国特色传播成功引爆二次传播，近百篇KOL自来水原创、转载，为健力宝中国特色传播推波助澜。

风暴户外，全城中国特色

风暴式户外强势登陆各大城市，简洁中国红配色，突出中国特色健力宝，宣告健力宝全新登场。

只要敢创新，35年的“民族饮料品牌“健力宝，仍可以活出年轻的姿态。