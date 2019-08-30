一只羊成为有趣化的完美示范

随着消费升级和互联网的渗透，品牌市场洗牌加快，年轻消费者对广发卡的期待，不再局限于功能上的满足，而会更加注重使用广发卡消费过程中所沉淀的情感。

甲乙发掘符合当下的新的生活场景，升级品牌IP小发羊，让品牌沟通更有趣。

赋予IP小发羊独特气质，与消费者构建情感共鸣

洞察年轻人对IP形象的偏好，一改以往成熟绅士的形象，小发羊被重新设计成萌萌的、搞怪的吃货小羊，全面提升小发羊的形象识别度。

（小发羊表情形象gif）

“吃位出道，凉凉的生日会”，创意营销引爆流量

炎热的夏天，看准了年轻消费者对冰淇淋的热爱，小发羊举办了一场“凉凉”的生日会，“吃位出道，凉凉的生日会”主题与印象中狂野、热情的生日相反，创意的营销内容，让消费者从视觉上感受到生日会满满的诚意。

（生日会现场海报）

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17位知名微博蓝V齐齐庆生

17位知名品牌蓝V发布创意合照海报，在微博上与广发信用卡产生联动，让小发羊形象渗透Social各个层次，微博话题阅读量高达398.6万。

（蓝V联动Social海报）

（“小发羊生日快乐”微博话题）

跨界携手钟薛高，现场礼品免费派，年轻消费者疯抢

小发羊x钟薛高“不羁一格联名礼盒”在外包装设计上下尽了功夫，除了以插画的风格描绘整个城市的细节外，还让小发羊的可爱形象展现给消费者，充分体现双方联名的纪念价值。

（广发卡x钟薛高联名礼盒）

（现场雪糕免费派送）

小发羊表情包，用年轻的方式沟通起来

“能发语音就不要打电话、能打字就不要发语音、能发表情包就不要打字。”由此可见，表情包已成为现代人聊天社交的重要沟通载体，其威力远远凌驾于文字之上。对于品牌而言，表情包更是一个接近用户的营销新途径。

（小发羊三套表情包gif）

小发羊原创条漫，粉丝天天追剧

当羊被赋予人性，人性所蕴含的文化的力量正正是IP价值的核心。小发羊原生的创意条漫，让小发羊具有人的感知和情感，同时拥有职业和爱好，为小发羊跟用户搭建对话的桥梁。

（小发羊条漫图文）

创意海报借势节日，带出广发卡福利活动

结合节日热点蕴含的情感和意义，小发羊演绎不同的角色，为用户分享广发卡”吃喝玩乐“福利。

（小发羊热点海报.gif）

品牌IP的打造，是注意力稀缺时代，商业模式打造的必然选择，是用户需求的自然表达。广发卡与甲乙联手打造的小发羊，让广发卡更具丰富的品牌IP形象，增强企业与消费者之间的多元化联系，让品牌年轻化更加落地。